前澤友作割愛 估價5.4億元 巴斯奇亞巨作領銜紐約晚拍

富藝斯近年吸引不少20世紀及當代藝術藏家的目光。拍賣行亞洲區主席Jonathan Crockett透露去年全球總成交額創公司成立225年以來的歷史新高，今次對Jean-Michel Basquiat（巴斯奇亞）這幅寬逾500厘米的巨幅《無題》期望甚高。

前澤友作6年前3.9億元拍下

上期介紹了邵逸夫生前的藏品，今期介紹的日本企業家兼藏家前澤友作也來頭不少。年輕時他曾是樂團鼓手，後來建立時尚網站，個人IG粉絲多達140萬。這名潮人曾被Forbes雜誌估計身價逾36億美元。他「百足咁多爪」，早前曾參加私人繞月之旅，最近又籌備一所私人美術館。

前澤友作透露珍藏今次上拍的《無題》約有6年，其間為他帶來美好回憶。「我相信藝術收藏應不斷地發展和演變，也相信分享收藏能讓藝術成為更多人生活一部分。」或許，世上只有少數藝術愛好者能和他分享，因這美好回憶的價值或高達約7000萬美元（約5.4億港元）。但當然其價值不止是金錢上，Jean-Michel Basquiat是一名偉大的20世紀藝術巨匠，此作品記錄了其創作巔峰的澎湃能量，被視為他作品中最大的尺幅。名畫「一寸畫紙一寸金」，今趟巡展花費的人力、物力，的確沒法計得真。

從街頭塗鴉到享譽國際

1982年，梅艷芳以一曲《風的季節》奪得電視台歌唱新秀大賽冠軍，後來連續5屆奪得《十大勁歌金曲頒獎典禮》最受歡迎女歌星獎。這年亦是Jean-Michel Basquiat藝術生涯的關鍵年，見證他在國際藝壇大放異彩。他在1960年生於紐約，母親是波多黎各人，父親是海地人，自小說流利的法語、西班牙語和英語。Jean-Michel Basquiat和梅艷芳一樣自小展現藝術天分，他在母親鼓勵下學畫，參加美術活動。起初他醉心街頭塗鴉，1980年代初被知名畫廊提拔，邀請往意大利參加展覽，改變了一生。有畫廊主人為他配置巨大工作室，讓他更大規模地創作。旅程中他靈感湧現，精心創作數件佳品，包括1982年完成、今次上拍的《無題》，自此飛躍成藝壇巨匠。

粗黑線條勾繪惡魔 向畢加索名作致敬

Jean-Michel Basquiat喜愛這幅《無題》，此作後來被選為於1996年出版的全作品集封面，可說是代表作。《無題》於1985年在東京一間畫廊首次亮相，其後參與全球多個重要展覽，並收錄於大量重要著作、展覽文獻中。2016年它被前澤友作以逾5000萬美元（約3.9億港元）拍下，再次回到日本。前澤友作在2017年又以逾億美元拍下作者另一幅藍色背景的《無題》。歲月如飛奔，今次上拍的《無題》正好面世40周年，全球藏家期待它在拍場上再創下歷史新高成交紀錄。

這幅《無題》以巨幅度創作，以橫向格式製造遼闊、震撼畫面。當年梅艷芳參賽以完美的中低音域演繹前輩徐小鳳的《風的季節》； Jean-Michel Basquiat當年構思《無題》時，亦有向前輩畢加索的名作Guernica致敬。畢加索對他的影響很大，他兒時在紐約現代藝術博物館欣賞過Guernica後一見難忘。細心看會發現《無題》中的惡魔面孔和Guernica中部分角色有相似之處。不過，Jean-Michel Basquiat自己以「雷鬼頭」髮型打扮，造型沒模仿晚年時已沒太多「煩惱絲」的畢加索。

《無題》中的情感充滿爆炸感，用粗黑線條勾繪出惡魔，角上滴下的紅漆散發憤怒情感。惡魔以雙手（或理解為雙翅）在畫布上展開，以威脅的笑容、鋒利眼神盯着觀眾，誇張的三角形鼻子和柵欄式的牙齒充滿非洲面具特色。Jean-Michel Basquiat的繪畫手法喚起抽象表現主義強烈色彩，主題多描繪殉道精神、英雄主義及戰士形象。

這名天才藝術家27歲時因服用過量毒品於工作室中過世。上月，其家人亦在紐約展出他逾200件從未公諸於世或極少展出的作品，透過回顧展記掛Jean-Michel Basquiat當紅時期「那一片景象繽紛」。

■富藝斯二十世紀及當代藝術晚間拍賣

日期：美東時間5月18日晚上7:00（香港時間5月19日上午7:00）

地點：紐約

網址：bit.ly/3vLbY5E

文：呂一心

編輯：梁小玲

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