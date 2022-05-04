珠寶腕表送媽媽 時刻傳遞閃耀愛意

Hermès 經典「掛鎖」多變

Hermès以Kelly為名的腕表，誕生於1975年，設計多變，它的掛鎖外形源自品牌第4代傳人Robert Dumas在1930 年代設計的標誌袋款。今年的新表強調乾淨利落的線條，配上全新金質或精鋼表鏈，而且有不同的佩戴方式，可將掛鎖穿上鈴鐺造型的黑色Box小牛皮或亮面短吻鱷魚皮套並以皮繩固定，變身成頸鏈，所有皮件均以品牌皮革工藝精製而成。5個款式包括精鋼、玫瑰金，鑲鑽或無鑽，搭配白色珍珠貝母或白色晶亮漆面表盤，可送給媽媽配襯品牌的各種袋款和絲巾。

Harry Winston 紐約藝術氣息

紐約是Harry Winston的根源，品牌不少設計亦跟當地息息相關，例如以Avenue為名的腕表，正是呼應位於紐約第五大道的旗艦店。腕表採用利落長方形表殼，重現旗艦店的拱門造型。最新面世的Avenue Classic Graffiti腕表，18K白金表殼鑲嵌28顆圓形明亮式切割鑽石及22顆圓形明亮式切工藍寶石，藍色和白色珍珠貝母製成的表盤上，則鑲嵌141顆圓形明亮式切工粉紅色藍寶石和藍寶石，散發迷人色彩。細心留意表盤上看似隨意的幾何線條，原來是graffiti風格的Harry Winston字樣，突顯紐約的摩登藝術氣息。

Cartier 閃爍動感漩渦

就算不是表迷，相信也能夠認得出Cartier的Tank、Ballon Bleu等表款，品牌在表殼外形設計上的確有一手，每款腕表都有極高的辨識度，而今年大家要記得的表款是Coussin。Coussin de Cartier腕表用上枕墊形表殼造型，表圈上鑲以嵌漩渦紋理排列的鑽石。尺寸各異的鑽石突顯動感，品牌工作坊開創三角形鑲嵌工藝，毋須借助傳統珠粒，即可將鑽石直接鑲嵌於表殼。小尺寸款式為27.13×27.66毫米，18K玫瑰金表殼鑲嵌165顆圓形明亮式切割鑽石（2.91卡），表冠鑲嵌1顆圓形明亮式切割鑽石（0.13卡），配襯色小牛皮帶。另有鋪鑲鑽石、祖母綠、碧璽、沙弗萊石、藍寶石等彩色寶石的限量版。

Omega 腕上賞星座

大部分男士最愛的Omega表款是Speedmaster，但女士的心頭好應該是Constellation星座系列。Constellation星座系列小秒針腕表用上珍珠貝母表盤，鑲飾11顆漸進式尺寸的鑽石小時刻度，6時位置設有鋪鑲鑽石的小表盤。腕表以突顯女性韻味的米色皮革表帶，配襯精鋼及18K Sedna金製造的34毫米纖巧表殼，內置品牌8802 Co-Axial Master Chronometer機芯，讓母親能準確地掌握時間。腕表以外，品牌今年還特別為母親節準備了珠寶款式，包括飾有鑽石及粉紅蛋白石刻面的星座系列18K紅金手鐲。

Zenith 3色珍珠貝母添柔情

Zenith Chronomaster系列有不少支線，例如表盤部分鏤空的Open，向傳統款式致敬的Revival，近年走運動路線的Sport，但最原汁原味的始終是Chronomaster Original，也最貼合媽媽的需要。新款Chronomaster Original鑲鑽腕表配搭彩色珍珠貝母表盤，以灰、粉藍和深藍的3色珍珠貝母製成3個計時表圈的副表盤，既呼應腕表的原本設計，亦加入柔和的女性元素。表盤鑲嵌9枚鑽石時標，表耳則鑲嵌56顆白色鑽石。腕表搭載最新一代El Primero 3600自動上鏈計時機芯，襯以觸感柔軟淺藍色小牛皮表帶，佩戴舒適。另有以啡色為主調的款式。

Hublot 隨心情換表帶

近年各大品牌也推出快拆表帶的設計，讓用家可以輕易自行配搭不同顏色風格的表帶。但老實說，不是所有表盤設計也可以配襯七彩百變的表帶。表盤設計簡單才能夠透過轉換表帶營造不同感覺。Hublot Big Bang一鍵式33毫米精鋼黑色鑲鑽腕表，用上簡約的黑色表盤，表圈鑲飾一圈鑽石，看來低調，卻可以隨季節或心情換上綠、紅、橙、粉紅、白、淺藍、深藍等不同色調的表帶，成為「襯衫」造型的一部分。精鋼表殼分別配搭緞面和拋光打磨，表圈上的36顆鑽石約0.76卡，搭載HUB1120自動上鏈機芯，3時位置設日曆窗。

查詢：Cartier 8105 5008 Harry Winston 2868 6877 Hermès 2525 5900 Hublot 2781 2728 Omega 2518 9898 Zenith 2111 4126

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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