教大GPS：教學評估 新常態下何去何從

坊間近年興起不同的線上評估平台，選擇哪種評估平台，是教師需要認真思考的問題。目前線上評估平台大致分為3類：趣味型、互動型及管理型。

3類線上平台 各有千秋

第一類是以Kahoot!為代表的趣味型評估平台。在遠程教學中，教師可以根據教學內容，利用Kahoot!設計針對的隨堂測驗或者課後作業，用遊戲形式幫助學生回顧學習過的內容，寓教於樂來評估教學；第二類是以Padlet為代表的互動型評價平台，教師可利用Padlet多人實時協作、多種形式展示等功能，開展「同伴互評」、「小組互評」、「問題收集」等一系列教學互動評價活動；第三類則是以Socrative為代表的管理型評價平台。Socrative的成績管理功能，能夠收集和整合學生的答題結果，再經數據分析，直觀地展現學生掌握知識的情况，為教師日後教學的改進和計劃提供更明確的方向。

事實上，3種類型的評估平台各有千秋，教師應根據自身的教學內容和活動特點，選擇合適的平台，發揮評估對日後教學最大程度的促進作用。

運用平台回饋 改進學習過程

除考慮選擇合適的評估平台外，教師還應當思考如何利用線上評估信息，達到改善學生學習的最佳效果。首先，教師應當培訓學生熟悉使用線上評估平台，保障他們無障礙使用；其次，家校合作也是保證線上評估活動有效的重要條件之一。在疫情下，評估場所從學校教室轉變為家庭，因此有家長的支持和監督，才能保障線上評估的效用；最後，教師還應當給學生提供及時、有效、針對的回饋。教師可利用線上評估平台比如Socrative為學生提供即時反饋，並跟進學生的改進過程，確保他們理解和吸收老師的評價。

在疫情常態化下，學習模式的轉變也引起了評估方式的變革。線上評估獲得了一次全方位的實踐機會，也是評估方式變革的難得體驗。新常態下的教學評估何去何從，仍需要我們不斷實踐和研究。

文：詹穎（香港教育大學課程與教學學系助理教授）、曾燁（香港教育大學課程與教學學系研究助理）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第395期]