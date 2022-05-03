感創航道：正向學習環境

由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「感 ． 創． 做」大本營，其Learning by Doing（LBD）課堂強調不用課本，讓孩子自主學習，由尊重孩子的角度出發，改變了教師的教學心態。正向的學習環境由整所學校組成，學生與教師的正向互動，也會不斷加強大家的內在動力。有參與計劃的教師和我們分享，他們如何被學生的學習熱情所感染。

課堂動手學習 成敗皆有得着

例如在一個「救救小鼠國」的課堂之中，同學們要發揮創意，分組設計出投射器去擊退青蛙。有些組別失敗了，但同學們並沒有就此坐着等落堂，而是去分享自己設計不成功的原因，讓其他組別參考學習，鼓勵其他學生完成。過程中，不論他們設計出的投射器成功還是失敗，都能夠反思原因，對學習更加深刻。更難得的是，全班團結合作的氣氛十分良好，讓教師也十分投入和愉快。

帶領課堂的教師分享道，曾經他們很着重給予學生明確的指示，務求他們跟足指示，最好每個學生都「成功」完成該堂的目標，而那些「不成功」的學生，少不免會感受到不達期許的壓力。但參與LBD課堂後，教師發現原來少一點指示，很多學生還是做得到，就算未做到的學生，他們也感受到被真正的接納，更能從經驗中反思，重要的是給予大家選擇和反思的機會。實踐開心學校的概念並非不可能任務，這個例子也呈現了開心學校的各種元素。

在家建立正向學習環境

LBD課堂很重視課題與生活的連結。從我們的經驗發現，每當教師問及學生們的親身經歷時，他們便會很踴躍回答和分享。而學生們的親身經歷，很多時來自家庭生活。參與LBD課程的學生家長表示，子女回家後與父母的話題多了，因為他們的學習經歷有趣又深刻，因此會開心地和家長分享經歷，讓親子關係更親密。有家長說，兒子總是說不出自己在學校聽了什麼書，卻能很完整地講述自己做了什麼，感覺到小朋友「落手落腳」後真的很深刻。

事實上，家長在日常生活中，也可參考「動手做」的概念，不論是炮製一味菜式，還是去公園遊玩，都可讓子女多觀察、多選擇、多反思，在嘗試中學習。就讓我們一起努力，把家、社區或任何地方，都化成孩子絕佳的學習場所。

文：朱鳳翎（教育大同助理宣傳及推廣經理）

作者簡介﹕由教育大同和伙伴學校教育工作者輪流執筆，分享Learning by doing 理念及最新動態。教育大同是由家長發起的慈善機構，致力蒐羅教育新思維，開拓教育選擇，助大家一起反思，共譜教育的大同世界！

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[Happy PaMa 教得樂 第395期]