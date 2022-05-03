同理心學堂：好好活着

孩子情緒受困 宜向專業人士求助

當我們知道孩子情緒受困時，總會想辦法幫他們紓解，例如聆聽他們的傾訴，帶他們去旅行，參加活動，使用食療，用不同方法改善他們的作息習慣等；更有些家長會主動學習一些自我心理治療，例如認知行為治療、修煉呼吸和正念等。但其實最佳的方法，是同時尋求專業人士的協助，有需要的話，在醫生的指導下服用藥物，再配合上述的方法，效果會更理想。

家長知悉孩子有情緒困擾甚至患上情緒病，擔心是必然的，尤其本身也有情緒病的家長，或會因而感到內疚和無助無望。這時候，家長自己也務必馬上尋找援助，亦要明白，不論你或孩子都不想患病的，但既然患上了，就更需要彼此支持和鼓勵，維持溝通和體諒。

筆者建議家長和子女一起培養正向的生活習慣，例如一同參與不同的活動或義工服務，這有助重燃生活目標，促進情緒病的康復。家長對子女的真誠支持，是藥物以外最重要的幫助。

學校設情緒課 鼓勵分享互勉

親子相處固然重要，然而孩子長時間留在學校，因此學校的支援也不容忽視。筆者倡議學校可引入情緒課，並增加一些與精神健康或精神急救相關的活動，且設立自由分享時間，在校園營造平等分享和關心互勉的氣氛。這些友善的環境，都有助情緒受困擾的學生主動尋求幫助。當然，教師和家長也要關注校園欺凌、學生社交困難和學習障礙等問題，及早介入，都有助減低從而衍生的情緒困擾。

成年人雖有責任保護和協助孩子應對成長的挑戰，但卻不宜事事代替他們處理。應讓孩子從小認識如何處理自己和別人的情緒，引導他們怎應付在社交上碰到的每個小困難，並多鼓勵他們嘗試走出安舒區，提升自我接納和肯定。筆者相信，只要多管齊下，孩子最終可撥開陰霾，活出精彩的人生。

文：侯劭博（香港中華基督教青年會助理主任幹事）

作者簡介﹕香港中華基督教青年會重視個人身心發展，以及健康的親子和家庭關係。青年會致力提倡品德教育、文化承傳、康樂體育等發展，彰顯「非以役人，乃役於人」的服務精神。

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[Happy PaMa 教得樂 第395期]