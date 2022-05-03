華德物語：出人意表的妹妹

好奇身體構造 偷偷「學習」

妹妹最近又再成為幼稚園內的風頭人物，事源對於「性」的好奇。某天導師妮達告訴家長們在家裏可以與子女說明身體構造，以及哪些部位不能給別人觸碰等。後來，妹妹跟兩個好姐妹竟然躲在小房間內脫掉褲子互相學習！導師妮達表示妹妹跟小伙伴的情况非常惡劣，因為已經不是第一次被發現在角落偷偷學習了。

不知道大家有沒有聽過一個笑話——「女孩啊，你不要穿著裙子爬高爬低，內褲都露出來了。翌日，女孩沒有改變，反而跟你說『放心吧，我今天沒穿內褲』！」我對於自己小時候上幼稚園的記憶已非常模糊了，雖然沒有像妹妹這般出人意表，但也記得曾與同學們一起偷看導師裙底。其實，一班4、5歲的小朋友也會對性產生疑問。而在德國「放羊式」幼稚園裏，孩子有太多「自由」時間和空間，所以我完全不意外妹妹會笑料百出；反之，我在香港成長，所就讀的學校都非常懂得把孩子的時間填滿，往往就能把我養成老師眼中的乖寶寶。

爸爸笑問What's the problem？

當我每次在家中提起妹妹的豐功偉績，華德爸都是忍着笑地反問What's the problem？ 其實，我每次勸導妹妹時都忍得非常辛苦。我用圖書講解過身體構造，妹妹也表示明白為何不應該讓人觸碰某些部位，奈何她總會遇到不同情况，又抵不住小伙伴的好奇心而一起頂風作案。風波過後，幼稚園把妹妹列入重點觀察對象，有段時間不可以去小房間自由活動，而我也要在家加強她對自我防護意識的情境練習了。

文：華德媽

作者簡介﹕年輕媽媽，在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗，日常最愛寫下兒女的一切，好讓將來能夠好好回味。

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[Happy PaMa 教得樂 第395期]