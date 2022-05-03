6A爸媽：讓孩子學習「為自己負責任」

其實孩子會否為自己行為負上責任，跟我們當父母的息息相關；又或者可以說，是我們令孩子負上或沒有負上責任！當父母的，要常常問自己一個問題：究竟我們做了什麼，或沒有做什麼，令孩子沒有為自己的行為負上責任？

責任感不一定隨年齡增加

誰都知道，人只要吃東西，有足夠睡眠，身體就會成長，這是理所當然。可是，人的責任感卻不會因為身體成長而隨之增加。相信在你我身邊，也不難找到一些不負責任的成年人吧！所以，責任感與年齡並不成正比，也沒有必然的關係。

大家都會同意，自小培養孩子責任感是一件美事，但往往覺得無從入手？其實說的「責任」，是要同時令孩子有分辨是非黑白和自我控制的能力，兩者要同時存在，缺一不可。這個功課，很多人花上一輩子時間都學不好。想孩子學得好，父母要配合，營造一個合適的環境。

父母放手讓孩子「獨自」挑戰

父母第一樣要做的，是「放手」。很久以前日本有個電視節目，約4至6歲的小孩子要獨自挑戰一些任務，例如到某個指定地點買東西，或者把一些物品獨自送到某個指定地點等。重點是「獨自」，沒有爸爸媽媽在旁。接受挑戰的孩子，或許途中會遇上一些突發事情，由於他們的父母不能陪伴在側，只能在遠處乾着急，但其實孩子總想到辦法應付，安然跨過考驗，最終完成任務。

我們敢放手嗎？如果我們被限制只能在遠處觀看子女的一舉一動，或許會看到，孩子在沒有我們的協助下，其實有能力應付很多事情。很多時，都是我們為他們做多了，弄得孩子不需要負責任。當父母被「拿走」，他們就要靠自己，所有好的壞的都靠自己承擔。

培育同理心 接納孩子犯錯

此外，培育孩子同理心也很重要。自小孩子向我們提出需要，我們都以溫暖的話語回應，他們就會從我們身上學習到同理心，繼而產生安全感。安全感會令孩子覺得自己受到接納，這樣就不需要以推卸責任來掩飾錯誤的行為，學習到為自己一切的行為負責任。父母的接納，是6A爸媽之中，最難的一個A（Acceptance 接納）。

完全的接納使孩子有勇氣去面對挑戰，因為他們有安全感，知道錯了還是會被接納的，就會有認錯的勇氣。當父母認同子女的情緒，給予關愛，便能夠培養出一個有責任感的孩子。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第395期]