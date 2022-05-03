A苗園圃：說話的勇氣

無心說話 惹起兒子激烈反應

兩兒從小喜歡沙灘，丈夫也愛帶他們去，孩子在那裏堆堆沙、玩玩水、躺躺浮牀……家長便可以享受大半天的「慳水」與「慳力」。有一次，坐巴士途中，我和丈夫輕聲討論翌日假期孩子的活動，兒子例行地說：「去沙灘吧！」應該是連續幾個周末也是室外活動，我有點怕了陽光，也因着身體疲累，便不好氣地回應：「不要去沙灘好嗎！再想想其他……」話還未說完，當時大概5、6歲，坐在後座的小明突然走到我面前，憤怒地說：「媽媽衰人，不許我去沙灘！」隨即，我的臉被吐了一大啖口水……可以想像我當時的心情嗎？為了止住傷痛，雖未到達目的地，我都拜託丈夫照顧兩兒，並匆匆在下一站下車，為自己找地方療傷去。那次，是我最意外的「痛」。

往後的日子，每當我想跟小明說話，但一望到他的側面或背後，便感覺有如千斤重。有時話雖已掛在嘴邊，又趕緊收回來，生怕會招來慘淡的下場。通常話語會在我腦內盤旋多回，把要講述的內容、次序和方法加以組織和思索，做足準備，才有勇氣真正開口。跟孩子說話竟會感到如此害怕，這對我來說，是極其憂傷的「痛」。

小明讀一年級時，由於在家不肯好好完成功課，於是我想他放學去補習社，卻苦惱如何跟他說這新安排。我不能照實情說，因為任何新安排他都不喜歡，會一口拒絕，話語中給他的第一印象特別重要。於是我跟補習社負責人夾好了：「你恰巧是我和小明爸爸的舊朋友，剛好你補習社還可接待多一兩個初小級學生。我們會跟小明說你會額外看顧他，能夠在這裏補習，是幸運的！」那次就這樣順利過關，小明在那補習社安然度過了3、4年的日子。跌跌碰碰中，我對小明說話的勇氣，就像在沙灘玩耍一樣，散沙終被堆積起小沙丘來。

踏進青春期 媽媽只剩一句話空間

小明步入初中，正值青春期，現在12歲已有174厘米身高的他，每當跟他說話時，我又有另一番感受。可能被同輩影響，同時受荷爾蒙支配，他事事不要爸媽管，無論在學習、人際和處事態度上，以至飲食、生活與衛生習慣方面等，我都只有一句話的空間，若說多句，後果就是以下的「惡死」回應：「得啦！」、「煩到呢！」、「拜拜！」、「出去！」、「走呀！」……再送我一套扭曲臉容跟推撞動作。原來當A苗遇上青春期所產生的化學作用，變化節奏會光速進行，現場亦會有爆破式的震撼，這一切都教我不敢說。這半年內，我數次經歷傷心得近乎要死的「痛」。

縱然「痛」，說話的勇氣被消磨，我依然堅定相信媽媽要做好守護孩子的角色。在小明不同的生命階段，我需要調整做媽媽的心態，才可與他繼續同行。自己未有勇氣，未有方法說的話，便依靠別人去說。兒童心理學家、特殊教育老師、輔導老師、訓導老師、班主任、社工、補習老師、教會導師，甚至書本等，都是我不可或缺的良好啟導和拍檔。最近我更發現，夫妻間親職協作也需調整，對於青春期男孩來說，原來媽媽說話與嘮叨畫上等號，爸爸說話才更切合心意……好，那就讓我稍稍休息，回一回氣，再把說話的勇氣找回來。

文：莊兒

作者簡介﹕白天與少年為伍，同哭同笑同青春，一起並肩闖蕩；夜裏夾在ASD大兒和ADHD小兒之間，生命中途掏空自己，重新學習「溝通」。為扶苗兒成長，園圃中默默耕耘，力尋妙方實踐。

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[Happy PaMa 教得樂 第395期]