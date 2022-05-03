親子筆陣．蒲公英教室：陪伴子女 愉快適應校園生活

觀察子女復課狀態

家長反而應該留意子女復課後的狀態。經歷停課和特別的暑假後，學生或會因為長期沒有回校上課而感到不適應，因此家長需要關注子女的心理健康，可透過以下幾點去觀察：

功課壓力

復課後，學生回復每天都要做功課的日子，部分同學甚至要花上大半天時間才能完成，休息和玩樂時間大為減少，壓力也隨之增加。

家長可提醒子女先獨自完成較簡易的題目，把較困難的部分留空，之後再在家人陪伴和支援下，完成這些題目。家長未必要提供答案，但可引導子女思考問題和作出提示，那孩子便不會因為處理不到而感覺無助和有壓力。反之，在復課初期，家長不應以命令方式強行要孩子自行完成所有功課，也避免用責罰的方式，否則會令子女自信心受挫，壓力更大。

朋輩壓力

由於在網課期間，同學之間沒有實體見面，復課時關係或會變得疏離，加上要重新適應群體生活，較內向的同學或會難以融入朋輩之中，並感到不安和焦慮。

父母可扮演聆聽者的角色，鼓勵孩子談談校內的情形，讓他們有傾訴的渠道，藉以分享喜與憂。在聆聽的過程中，更要給予孩子鼓勵和支持，讓他們感到被關愛。值得留意的，是父母毋須向子女分析問題所在，也不應給予意見，更加不要批評和責備他們，只需單單專心和聆聽子女的感受便可以。

評估壓力

默書、測驗和考試素來都是學生的主要壓力來源。根據香港青年協會一項有關學生復課後感憂慮事項的調查，近八成受訪學生表示因應付測驗和考試感到憂慮，另有逾六成學生擔憂成績未如理想。

適當獎勵 提升孩子自信

筆者建議，家長可多抽時間陪子女一起溫習，讓他們不會感到無助和孤單。當小朋友溫習表現不理想時，也避免過分責備，宜勉勵子女。此外，家長在訂立分數目標時，須考慮子女的學習能力，切忌目標過高，要訂立合理的分數要求，例如較上一次評估進步5分。當孩子表現達標時，不妨給予適當的獎勵，提高子女的自信和能力感。

小朋友的壓力，往往是來自家長過高的期望，父母亦有機會在言談間無意中傷害子女的心靈。因此，在開學初期，家長應放寬心胸，包容子女，並且多鼓勵和擁抱他們，讓他們感受到愛，帶着喜樂的心重返校園。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第395期]