母親節DIY：自製貼心禮物 守護媽媽

大家到日本旅遊時，或會到神舍購買御守祈求好運降臨，雖然愛shopping的媽媽暫時未能到日本血拼，但大家仍可以送她象徵祝福的御守吊飾，還可以親自上色和添加香味，加添愛意！

御守吊飾 4款主題可加花香

專門為客人設計個人化禮物的網店J to J Gift Co.禮物專門店推出的香味御守吊飾，是由擴香石粉製成，只要把香水噴在御守背面，香氣便能維持一段時間，更可掛在手袋當裝飾，非常漂亮！4款吊飾主題分別為御守、金運、健康及交通，香水味道更有木棉花、薰衣草、梔子花等多種選擇。

早前為配合大家居家防疫，一向製作現成禮品的店舖更特別為這款吊飾推出了DIY套裝，內裏除了包括一款自選主題吊飾及一支10毫升的自選香水外，更有14色（連金、銀色）塑膠彩、畫筆、金色勾邊筆、日式布包裝盒和絲帶，大家可以做個小畫家，按媽媽的個人喜好為吊飾上色，再用靚靚的日式布塊包裝好，製成和式小禮物一樣，逗她歡喜。

■INFO

香味御守吊飾DIY套裝

價錢︰$250（御守、金運、健康、交通4選1；可選擇到觀塘門市取貨或順豐到付）

地址︰觀塘巧明街116至118號萬年工業大廈2樓O2OMall B3

訂購︰www.jtojgift.com（J to J Gift Co.禮物專門店）

查詢︰IG DM（@j_to_j.co)

[Happy PaMa 教得樂 第395期]