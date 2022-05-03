好去處：M+遇上懷舊士多 尋回昔日滋味

「戲院磅」磅重 歎經典零食

「小時候最簡單，最開心就是食」，Patrick回憶道，「（小學時）差不多每日放學都在我家樓下的士多飲汽水、吃零食」。他說「人大了就開始念舊」，所以喜歡收藏舊物，尤其鍾愛與士多有關的物件，亦夢想在退休後與太太開士多，chill住過晚年。想不到「退休大計」提早推行，在2015年創立美樂士多，亦不時與商場、機構合作開設不同零售點。這次與M+合作，在極之摩登的博物館中pop-up一間懷舊士多，內裏有他和拍檔的收藏品，如西瓜波、絕版1公升玻璃汽水樽、舊式汽水櫃等，更可親身體驗舊時戲院內的經典出卡式磅重機。記者看着這個極富現代感的博物館，加入懷舊元素，反差強烈，甚具玩味，「我覺得很刺激好玩」，Patrick說。

除了打卡，還可帶走經典零食和玩意，例如有得食有得玩的眼鏡朱古力、吹BB糖、戒指糖等。趁着母親節，不妨給媽媽送上戒指糖，既有童心又溫馨。還記得小時候把豬仔錢罌入滿的滿足感嗎？雖然陶瓷版因反應熱烈已售罄，但還有店主在台灣蒐羅回港的塑膠豬仔錢罌，以及豬仔錢罌造型的散紙包，造工精緻。另外，不少顧客向他反映，小時候很喜歡吃生仁糕、花生酥和蛋花酥，今回再見，他們的反應是「開心到彈起」。Patrick不時會現身M+店，歡迎大家與他交流，「見到面可以傾下偈，懷舊一下」。●

「美樂士多×M+本店」期間限定店

營業日期：即日至7月21日

地址：西九文化區 M+大樓G層

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