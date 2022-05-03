母親節送禮講心 貼合需要炮製驚喜

百搭水晶塑造新形象

誰說媽媽只喜歡傳統設計的首飾？今時今日，不少上了年紀的爸爸媽媽，亦會追貼潮流，鍾情時尚配飾，對於貪靚的媽媽來說尤甚。

近年形象愈趨年輕化的Swarovski，趁母親節來臨，特別推出「Love, Mom」新形象企劃，多方面展示品牌不同系列的可塑度與百搭，包括大膽新潮的方形及圓形大圈耳環、巨型水晶頸鏈等，設計時尚有型。買來送給媽媽後，還可以向她借來佩戴！

查詢：Swarovski 2530 9133●

園藝工具注入奢華格調

時下講求儀式感，只要多加着重生活中的每個細節，也能給人帶來feel good的愉悅感。媽媽喜歡閒時在家打理花花草草？不妨考慮給她送上「超級時尚品牌」的園藝工具。Dior就推出了名為Lucky Milly的園藝配飾，系列作品用上三葉草圖案裝飾圍裙、手套、工具及花盆，並飾以手寫的Christian Dior標誌，為日常工具注入奢華格調。

品牌還推出同樣以花卉植物為靈感的New Lily of the Valley餐具系列飾品，當中一款手工吹製的玻璃裝飾，猶如藝術品般細緻，定能贏盡媽媽的歡心，滿足她對家居擺設的要求。

查詢：Dior 2524 8277●

花香暖浴放鬆身心

為了「撐」起一頭家，媽媽每天總是忙個不停，兼顧家中大小事務。不妨給她送上浸浴產品，好讓她在一天辛勞過後，來個放鬆身心的暖浴。

Lush推出的「感謝媽媽禮盒」，在奪目的花卉圖案包裝內，盛載着熱賣的常規系列「汽泡彈」，以及3款母親節限定「汽泡彈」。當中的醉人薰衣草「汽泡彈」，含有薰衣草香氣，宣稱具紓緩、清理思緒及鎮靜的功效，讓人在睡前放鬆，安穩入眠。若你的媽媽愛「煲劇」，可送上眼膜。品牌推出的「超人媽媽眼膜」，蘊含新鮮蘆薈凝膠和海凝膠萃取，據稱能為肌膚降溫，紓緩眼周疲勞肌膚，為雙眼提提神。

查詢：Lush 2153 9680●

「圓」美簡約珍珠

一顆具光澤又圓潤的珍珠，往往能襯托出女性的優雅，同時突顯溫婉形象。Emperor Jewellery推出多款珍珠首飾，選用淡水珍珠及日本珍珠製成，配以具時代感的簡約設計，方便配搭日常造型。當中的一款珍珠頸鏈，由兩顆一大一小的圓形淡水珍珠組成，配搭 Y 字形設計頸鏈，塑造出微微的垂墜感，甚具時尚品味。

查詢：Emperor Jewellery 2377 3688●

花俏手袋點綴造型

媽媽每天外出，也需要攜帶不同的用品，對於愛花俏打扮的媽媽來說，「文青式」的布袋未必適合她。以花花圖案作「招牌」的Cath Kidston，向來是不少女士的心頭好，品牌推出的Cath Care手袋系列，其中一款水桶形手提袋，設計精緻，容量充足，亦方便放置大大小小的隨身物，實用之餘還點綴媽媽的造型。此系列採用100%有機棉製成，當中的塗層棉具有橡膠柔軟的質感，且容易生物分解，緊貼當下追求的可持續時尚態度。

查詢：Cath Kidston 2865 9980●

飯後佳品 一口甜入心

不論任何年齡，大多女人對甜品總是無法抗拒，飯後食一塊蛋糕、一顆朱古力，才算是為一頓飯畫上完美句號。母親節想讓媽媽甜入心，除了到餐廳吃飯慶祝，還可送上精緻的蛋糕和朱古力。半島精品店今年推出的母親節禮品系列，包括有9款經典口味的甜心朱古力禮盒（$565）；以及特別為母親節而設的親恩蛋糕（$598/個），用朱古力海綿蛋糕製成，配以馬達加斯加雲呢拿慕絲、士多啤梨啫喱，口味清新，並可加上自訂祝福字句，向媽媽表達敬意。另外還有多款包括蛋糕、半島香檳和玫瑰花束等的母親節禮品組合，必能讓媽媽心甜又幸福。

查詢：半島精品店 2696 6969●

優雅花藝 家添生氣

給媽媽送花，總是不會錯的選擇。單單送上花束的話，似乎又太過「行貨」，令送禮變成一件例行公事。事實上，現時流行連同花盆的花藝禮物，既可省下多餘的包裝，也毋須另外配置花瓶，環保又方便。

本地花藝品牌Blooms and Blossoms，以創作花藝而聞名，作品優雅又時尚。品牌推出的Bloom Bucket系列，配以手繪插圖的桶形花瓶，襯托花卉美麗多變的形態。精緻的桶形花瓶，亦可作為室內擺設的一部分。

喜歡傳統玻璃瓶的話，則可選擇Blooms in Vase系列，部分組合配搭富現代感的陶瓷啞面花瓶或珠光彩虹花瓶，配襯玫瑰、康乃馨、蝴蝶小牡丹、較剪蘭等花材，高貴優雅，亦為家中注入生氣。

查詢：Blooms & Blossoms 3891 8890●

吹頭扮靚神器

對於講求實際的媽媽，給她送上實用的電器，絕對是不錯選擇。該買什麼？電飯煲、雪櫃，還是焗爐？這些雖是廚房好幫手，卻不能當作媽媽的禮物吧！方便整理儀容的電器，才是給她的貼心選擇！Dyson趁母親節來臨，推出全桃紅色節日限定版的Supersonic風筒，其採用智能熱控技術，每秒測量氣流溫度超過40次，聲稱能防止過熱損傷髮絲，維持頭髮光澤。這款節日限定版還備有造型配件，媽媽安坐家中也能輕鬆塑造順直或豐盈的髮型。

查詢：Dyson 3180 3004●

一噴散發數百玫瑰香

女士大都喜歡收到美麗的花束，不過若給媽媽一次過送上數百朵玫瑰，相信不但未能讓她心花怒放，反而還會被罵「浪費金錢」！法國香水品牌Maison Francis Kurkdjian推出的花香型À La Rose香水，採用兩種珍貴稀少的玫瑰品種，透過人工摘採，把玫瑰瓣提煉成純香精。前調用上以150朵保加利亞大馬士革玫瑰萃取的精油，營造帶有梨及荔枝的清香；基調則是由250朵格拉斯千葉玫瑰萃取的玫瑰原精，帶來絲絲蜂蜜甜香。簡潔的香水瓶，滿載鮮嫩玫瑰花瓣的清脆柔和氣息，襯托出媽媽優雅的氣質。

查詢：JOYCE Beauty 3798 0172

文：劉詩言

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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