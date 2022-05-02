醫路同行：哮喘會「斷尾」嗎？

一些哮喘患者可能在人生某階段會自發地進入疾病緩解期（spontaneous remission）。出現哮喘緩解的患者可分為兩組，第一組：臨牀上哮喘病徵緩解（clinical remission），但患者仍有一定程度的肺功能障礙或支氣管高反應性；第二組：哮喘完全緩解（complete remission），這些患者的哮喘病徵不再存在。而後一組病人在較長時期內復發的可能亦較小。

根據丹麥國家登記數據，對約19萬名兒童做的研究，3至14歲兒童哮喘累計發生率為13.3%，而緩解率（remission rate）為44.1%。女童患上哮喘風險較低，而哮喘緩解率較高。如果兒童母親本身有哮喘，小童患上哮喘風險較高，但哮喘緩解率較低。另一項針對哮喘兒童的加拿大研究（6歲前被診斷出哮喘並做了至少10年隨訪）含括了約7000名兒童。在10年隨訪中，每年每100人就有37人出現哮喘緩解，並且發現在3歲前出現症狀的患者有最高的緩解率。

年輕時哮喘緩解的患者日後會復發嗎？在來自台灣的大規模（25,000名參與者）研究中，共有860人患有哮喘。患有遲發性哮喘（發病年齡>12 歲）的參與者佔成人哮喘患者的很大一部分；超過52%早發性哮喘（發病年齡≤12歲）患者有持續或復發性哮喘。總的來說，有高比例的早發性哮喘病人會復發，而大多數遲發性哮喘病人在成年期仍然持續有病徵或會復發。

自發緩解較常見於青春期

成年才發病的患者，他們的緩解情况又如何？2016年芬蘭一項研究，隨機向赫爾辛基和芬蘭西部20至69歲成人作問卷調查，發現在40歲後才被診斷患有哮喘的成人中，很少人（男女一樣）會出現緩解。北歐亦做了另一項健康調查，並招募了1153名哮喘患者（26至53歲），發現緩解率平均每年每1000人才有20.2人（遠遠低於兒童患者），同樣沒有顯著性別差異。

一般來說，哮喘症狀的自發緩解比較常見於青春期。症狀輕微、肺功能正常的哮喘病人，以及能戒煙的人有更高機會出現自發緩解。相反，在嚴重哮喘、特應性（atopy）、嗜酸性粒細胞增多、氣流阻塞、持續吸煙和肥胖的病人，出現緩解的可能較小。但大家要留意緩解並不等同於治癒（斷尾），雖然目前治療不能誘導哮喘緩解，但藥物可以非常有效地控制哮喘病，所以病人不應抱着「等運到」心態（不依從正規治療，乾等自然緩解的出現）或一味盲目追求那些所謂根治哮喘的方法！

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文：鄺國柱（香港中文大學醫院呼吸系統科專科醫生）