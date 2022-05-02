膚見：健康腸道減炎症

我每星期有3個早上會在醫院門診工作，我會帶着自己的玻璃器皿到醫院餐廳買外賣。醫院因為其宗教背景，只提供素食，甚至賣的咖啡都只有無咖啡因，員工可以享受半價優惠，我當這是醫院給我紅利呀！令我每星期有3天午餐是全素，健康無價，你可否也考慮為自己準備素食午餐盒呢？

異位性皮膚炎（濕疹）是一種慢性、反覆出現的皮膚病。當中包括皮膚屏障功能受損及免疫系統持續受刺激而出現過敏。這種病確實是與遺傳有關，病人或其家族成員也可能同時有哮喘或鼻敏感等問題，因為這3個病都是息息相關。這30年來，濕疹病人明顯有2至3倍的上升趨勢，尤其是從出生開始就生活在城市裏的人，這可能跟飲食、接觸過敏東西和環境污染有關。雖然什麼年齡都可能發病，但約60%是在1歲前出現，幸好80%濕疹患者的病情都是溫和。

乳酪芝士麵豉湯 富含益生菌

最近有很多病人問，服用腸道益生菌補充劑是否對改善濕疹有幫助呢？一篇2021年刊登系統性回顧（systematic review）和統合性分析（meta-analysis）論文中，對於18歲以下患有濕疹的病人，在服用4至12星期益生菌補充劑後，在20個臨牀試驗個案中，有16個發現明顯可以紓緩濕疹症狀。相信健康腸道對於提升免疫力和減少炎症很重要。除了服用補充劑外，我們也要有良好飲食習慣，多菜少肉，避免醃製肉類。但最後有一點提提大家，在我們生活當中，有很多食物都含有豐富益生菌，例如乳酪、芝士、醃製蔬菜（橄欖、泡菜、醃小黃瓜）及麵豉湯等。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）