通識導賞：發售NFT、辦虛擬表演 演藝元宇宙尋新舞台

虛擬表演門檻低

解決場地、資金問題

首先，NFT是什麼？NFT全稱是Non-Fungible Token，中文是「非同質化代幣」，每個NFT都是獨一無二的，可以是一幅畫、一份文件、一首歌或一條片。NFT會在區塊鏈交易平台上發售，買家要使用虛擬貨幣如以太幣（ETH）購買，例如想買試當真的NFT，就要先建立加密貨幣銀包，再用港元兌換加密貨幣，然後在區塊鏈交易平台上購買。NFT現時已成為不少藝術家發布和出售作品的途徑，將藝術連結元宇宙。

早前ViuTV電視劇《IT狗》掀起熱話，該劇導演簡君晉正擬聯同其IT界朋友羅國明（Roy）推行NovaFactory演藝元宇宙企劃，希望創立一個可以看表演、做表演的元宇宙，他們計劃先創立虛擬畫廊，再做虛擬西洋菜南街，甚至虛擬舞台、文化館。

簡導和Roy的計劃萌芽於為《IT狗》做research時，認識有關NFT和元宇宙的知識，簡導從中得到靈感，「好多表演藝術者、演藝者，尤其在這幾年疫情，2多年，APA（演藝學院）畢業的大學生在這幾年完全真空，沒有工作，於是就諗，其實元宇宙可不可以提供一個空間呢？NFT可不可以提供空間呢？在Web 3.0的世界中，他們可不可以表演到？而又有人可以支持他們呢？」新進演藝人因為缺乏資金、名氣，難以以演藝本業為生，一個剛畢業的舞台劇編劇或導演，如果想創作新劇目，首先要解決場地資金、幕前幕後薪金等問題，或等候劇本被大劇團垂青，一直都未等到機會的話只能轉行。簡導相信在虛擬世界，表演的門檻會較低，不用煩惱場地、資金，「現在在街busking都唔得，會被發告票」。

在虛擬世界與偶像會面

NovaFactory計劃下月發售NFT，暫定隨機一半購買NFT的人可以擁有虛擬畫廊，擁有人可把自己的NFT收藏放在虛擬畫廊，或策劃虛擬展覽。團隊已製作畫廊雛形，「如果我是一個artist，可能我會放自己的作品，或者我出了一個新專輯，可能這裏放專輯的圖，然後你一邊走可以一邊播歌，聽到歌詞」。或者粉絲可舉辦有關偶像的展覽，展示偶像的作品，一邊走一邊重看他從前的影片；也可舉行見面會，偶像和已移民的粉絲可在虛擬畫廊中碰頭，戴着VR眼鏡在元宇宙中對話，對方的聲音猶如在身邊；或舉辦攝影展或動畫展，觀眾在虛擬畫廊購買作品，或以虛擬貨幣購買門票、打賞演藝人。簡導想像未來如果有虛擬舞台，可以讓演藝人在元宇宙上演舞台劇，不是重播影片，而是實時live，「一邊是演員，一邊是觀眾，表演者實時感受到avatar（觀眾的虛擬化身）拍手、說話，他們有這種感覺都差好遠。」

虛擬世界不會取代現實

Roy作為香港無線科技商會主席，其創立的公司TeamNote曾獲美國矽谷投資，說現時的數碼技術比一般人想像中成熟，相信元宇宙會愈來愈普及。簡導亦對演藝元宇宙的未來充滿期盼，他在日常生活經常使用VR眼鏡，和朋友在虛擬世界釣魚、玩poker、聊天，「那種交流當然不及現實，但你會感受到空間感，而且時間是真實的，有講有笑，好開心，尤其像現在不能經常外出，有時發夢也會發元宇宙的夢，跟講電話不同」。有時他需要讓思緒靜一靜，也會戴上VR眼鏡，到虛擬世界望着雪山思考一兩小時。「我們不覺得Web 3.0會取代現實，取代不了，等於有電視劇、網劇之後，人們都係會現場去看電影、演唱會，Web 3.0只是多個選擇。」簡導說。

虛擬科技結合藝術

盼睇展「如睇戲般尋常」

疫情下，文化藝術展覽亦想盡辦法接觸觀眾。伍常去年曾策劃「Digital Art Fair」，最近正策劃「Meta Nostalgia 香港那些年」，利用沉浸式藝術裝置和虛擬實景等科技，展示旗袍、麻雀、霓虹燈等香港昔日面貌。展覽中的藝術品均以NFT形式出售，部分藝術品更會買NFT送實體展品，例如旗袍。旗袍由香港傳統旗袍裁縫親手縫製，再由電影視覺特效藝術家黃宏達以旗袍為原型，創作出旗袍fashion show影片，片中旗袍婀娜多姿地行catwalk，但旗袍並無人穿著，猶如有隱形人穿旗袍。

伍常曾任職拍賣行及傳統畫廊，他認為：「不認識藝術的人無啦啦去大畫廊，會覺得不舒服，為什麼成千萬？但我看不懂，係咪我太低呢？還是他高得不可理喻呢？」動態影片、特效比靜態藝術品更吸引眼球，戴着VR眼鏡玩沉浸式體驗也更容易理解，「我好希望透過數碼藝術，人們經過都會上來睇，好似睇戲般尋常，睇art是應該好尋常，NFT展覽我希望有好多walk in客」。

他亦推介NFT的好處：現時實體藝術品的真偽靠一紙證書證明，若然遺失證書，只能由拍賣行判定真偽。以NFT發表作品的話，區塊鏈技術令每件作品都可以追溯原創者是誰，不會出現版權爭議。NFT也保障原創者的利益，「NFT可以我賣給你，你再賣給他，我（藝術家）作為原創者都可以分一杯羹，就算日後有天價，我都可以獲取分成」。

NFT市場價值急升

5%投資者賺八成利潤

NFT成為熱潮多時，大拍賣行早已加入這場遊戲，佳士得去年3月以超過6900萬美元拍出藝術家Beeple作品後，蘇富比在幾個月後也搞過一場NFT網上專場拍賣。佳士得亦「食住條水」，設NFT 101網頁向投資者解釋這個新興拍賣潮流，資料引用Nonfungible.com發表的報告稱，NFT市場價值在2020年急增299%，銷售額達2.5億美元。不過這個市場是否如表面那般「好景」？金融系教授Phillip Braun在Forbes撰文論及為何NFT比虛擬貨幣更難估值及交易時，就引用另一份 Chainalysis的2021年NFT市場報告，分開第一手買入賣出新「鑄」（mint，市場術語，指製作及將作品放上平台售賣）NFT，與二手買賣的交易，發現只有三成新NFT買賣賺錢，而二手買入NFT再賣出的交易中，則有65%賺錢，但實際上是由5%投資者賺去八成利潤。

報道商業新聞的媒體Business Insider去年3月亦綜合專家意見，討論NFT在藝術收藏上的風險，提醒雖然區塊鏈技術易為作品追尋溯源，但不代表沒有欺詐操作，例如有人可用根本不屬於自己的作品「鑄」成NFT出售，又或開多個戶口不斷交易大幅抬高價錢。

買賣NFT須知：

留意換幣差價 預繳式風險難追究

元宇宙似乎是大勢所趨，而要進入元宇宙，虛擬貨幣必不可少。在兌現虛擬貨幣、購買NFT，或在元宇宙中消費時，我們要留意什麼風險？香港中文大學經濟系客座副教授徐家健曾與獨立音樂人MC仁合作推出NFT，他說首先要留意虛擬貨幣的匯率和手續費。將港元兌換成虛擬貨幣時會收取手續費，亦會因為匯率而蝕差價，如果投資者沒有打算長期參與NFT市場，只買賣一次會比較蝕底。這亦是試當真惹爭議的其中一點，因為試當真從NFT收集資金後，並無打算進軍元宇宙，而是將資金投放現實世界，例如拍電影，「如果你叫fans用以太幣，但你又兌現成港紙的話，任何貨幣都會蝕差價，這就是從眾籌再倒落實體經濟的成本或者風險」。相反如果以虛擬貨幣集資，再花在虛擬世界，不用兌現，就不用蝕匯率，「好似你投資英國就籌英鎊，投資番落英國」。

區塊鏈世界無監管

如果創作者利用NFT集資，也有「走數」的風險。例如你買了NFT藝術品，你相信創作者說會提供會籍、參加活動優先權等，但最後創作者收了錢又沒有兌現承諾，NFT藝術品的市價又跌到低於你的買入價，就蝕大本。這種預繳式風險在現實世界也存在，「跟美容中心、健身中心買package差不多，他們也有可能收完會費就結業」。但現實中政府有法例監管美容中心、健身中心，保障消費者權益，區塊鏈世界沒有。政府對網上交易的監管包括詐騙、洗黑錢、恐怖活動，但舉證困難，程序上難以起訴成功，也只限於本地交易，「政府監管到的只限本地銀行體系，我透過匯豐渣打轉錢，但我所有嘢都在海外發生的話又點？所以監管相對難度更高，可能不同地方政府都要合作」。

買賣NFT是價值投資，有多少風險視乎你的心態，如果你當投資股票，不想蝕到渣都無，投資者購買NFT前要留意公司的背景是否可信、前景是否明朗；你也可以當欣賞藝術品，這件NFT是否值得你付比市價高的價錢；或者你只想支持偶像，當倒錢落鹹水海，那對你來說可說是零風險。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 受訪者提供、網上圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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