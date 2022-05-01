估餐飽：7年前雜莓罐頭仲食得？ 為神期食物找個好歸宿

分享、接收剩食群組 人棄我取不浪費

廚櫃和雪櫃是個神奇的空間，你把食物塞進角落就會慢慢忘記其存在，甚至放到過期都不知道，記者最近整理廚櫃和雪櫃，翻出放了一年都未喝完的茶包、兩罐不同牌子的過期沙茶醬。食物上的日期標籤分為「此日期前最佳」（Best Before）或「此日期或之前食用」（Used By）。「此日期前最佳」意思是，在某個日期前進食食物，其味道、口感會最好，過了這日期後，食物的質素可能會下降，但也可以安全食用，例如包裝麵包、餅乾；「此日期或之前食用」就一定要在標示日期前食用，否則食物會變壞，例如奶類製品。

吃剩的鮮竹卷也可分享？

記者把家中多餘的、快到或過了「此日期前最佳」的食物，放上facebook「食物放提Free Food Flow」群組，為這些神期食物找個好歸宿，同時也尋尋寶。群組建立於2013年，希望以社區力量解決香港剩食問題，街坊可以免費分享自己的剩食，或接收他人的剩食。群組裏分享的剩食多是包裝食物和乾糧，如家中不吃的零食和餅乾、公司多餘的樽裝飲品、店裏的到期麵包，亦經常有街坊分享自己烘焙的曲奇、芝士蛋糕、糖水，還有凍肉、煲湯的湯渣、過期奶粉，甚至餐廳賣不完的飯菜、飲茶吃剩的鮮竹卷等。分享者會在帖文說明食物是否到期，如果分享的是飯盒，有時註明沒有吃過、使用公筷，但食用風險自負，有興趣接收的人就留言認投。

記者把茶包、調味料放上群組，在帖文中說明調味料長放雪櫃，外觀看沒有大礙，15分鐘內就有人回覆說可以馬上交收。同是屋苑街坊的朱小姐就接收了一罐未開封的沙茶醬、一罐未開封的蒜蓉豆豉醬和一罐已開封但快到期的蝦醬。朱小姐在3個月前加入群組，因家中有到期粉麵，吃不完，於是放上群組分享。她想過捐給食物銀行，但怕食物銀行手續麻煩，或者機構不收到期食物，「群組裏寫得一清二楚，食物風險自己承擔，感覺上責任沒那麼大，相比捐食物到外面的機構」。而且群組裏分享者和取物者的關係比較平等，「有些人去食物銀行拿食物的話，要登記、背景審查，這裏好像大家都是平等，你可拿到東西，你又可給別人，一來一回的心態好像較舒服」。大家都想避免浪費食物，人棄我取，沒有高低之分。「我有一次分享家中沒有過期的曲奇，那個人送了我兩包減肥milkshake，那一刻我就覺得，我都沒有主動問你要什麼東西，好像有些意想不到的驚喜。」

朱小姐試過拿取其他人的食物，但多數是包裝食物如調味料、袋裝麵包，如果食物已過期，她會仔細觀察是否真的安全、可食用，「我也擔心食物風險，所以選擇時，集中拿包裝的食物，看到食用期限，而不是一些好像到會的飯盒，我不知道別人會不會除口罩吃東西、談天，不知道有沒有口水」。

「食物放提」解基層燃眉之急

「食物放提」除了讓關心剩食、廚餘問題的街坊同聲同氣，也解基層市民的燃眉之急。群組中不時有帖文註明只給真正有需要的人，還有人為劏房家庭徵收免費食物。記者的紅茶茶包和五青汁冲劑由梁太接收，當記者問及她為什麼加入群組、拿免費剩食時，梁太立刻潸然淚下，「因為疫情，這兩年真的好慘，屋企以前從不拿免費食物，就是這兩年，加上屋企有事，所以無辦法」。梁太丈夫原本做地盤，但疫情下開工日數減少，收入亦減少，去年丈夫更不幸在工作時出意外導致工傷，不能再做勞動工作，唯有轉行保安，人工少了一半有多。梁太要照顧小朋友，單靠丈夫現在一人收入養家頗為吃力。

收入減 排隊拿零食給兒子

「以前他搵的人工養一家四口就比較好，我們從來都不為錢擔憂，鍾意食自助餐就自助餐。」梁太哽咽道，以前小朋友想吃什麼就買什麼，家中不愁衣食，但現在買餸都要諗過度過，慳得就慳，減價、特價才買，天天煩惱開銷。小六的兒子正是饞嘴的年紀，幸好兒子懂事，知道家裏環境不好，沒有扭計買零食，但梁太對兒子始終歉疚，「買零食對好多小朋友來說不是奢侈品，但對我們就是」。這次的五青汁也是特地拿給兒子，讓他多吸收膳食纖維。有機會她也會排隊拿零食給小朋友，「有糖他們就好開心，拿到回來就好開心」。

梁太去年加入群組，要留言拿免費食物，對她來說也難以啟齒，「第一次是餅乾，不知道為什麼那個人揀中我，那時候好開心，我跟他說好開心，好感恩，因為屋企有事發生，所以導致我排，你畀到我，我好感恩」。至今她吃過過期的餅乾、麵食等，未試過腸胃不舒服，但不敢拿飯盒，擔心食物安全，「始終（食物狀態）是別人說的，你不知道是不是真的，都是包裝的好，我拿的都是包裝食物」。

不介意拿吃過的到會飯盒

有人只拿包裝食物，但也有人不介意吃別人的飯盒、不知何時到期的食物。馬先生就接收了記者從麵包店買的、放了一天的多士，除了麵包，他還拿過別人多買一份、沒有吃過的快餐店飯盒，和吃剩的到會飯菜。「不用錢呀嘛。」記者問馬先生為什麼會拿飯盒，他的回答很直白，「不浪費。好多嘢到期其實還食到，扔咗佢不如交換或者free畀人」。但驟看他吃過的一份到會飯盒，裏面有一件酥餅、幾塊西蘭花、少許意粉，明顯是從幾個碟中夾到飯盒裏，不介意會不衛生嗎？「哈哈，無所謂啦，乾淨夾起的。」他說飯盒會叮熱再吃，未試過吃免費飯盒後腸胃不適。記者送他麵包時，馬先生主動提出以汽水交換，說白拿別人東西始終有點不好意思，所以他多數提出以物易物，例如多出來的、又不愛喝的汽水，「有一個人經常free東西給我，他一有不吃的零食就找我，我就跟他交換，糖水、貢茶、點心，分享者想吃什麼就跟他換」。

「最佳食用日期」後 食物質素仍安全？

群組裏除了像記者這樣分享家中的多餘食物，也有餐廳、雜貨店分享店裏賣剩的食物，姚小姐在美孚經營雜貨店，既售賣來自印度的蔬果，亦有台灣拌麵、急凍春雞等，記者就從店裏取得3包辣味豆零食，吃時已過最佳食用日期3天，味道不錯，仍十分爽脆。姚小姐覺得食物過期還可以吃，如果丟掉十分浪費，她亦吃店裏賣不完的到期食物，吃不完就放上群組分享，始終舖頭不便售賣過期貨物，「我又不想在舖頭賣，除非好像GreenPrice那種超市」。

GreenPrice是一家社企超市，於2016年創立，出售將會或已過最佳食用日期的食物，希望減少食物浪費。創辦人Terence說，超市的貨源來自供應商直接供貨，他們會試食店裏的貨物，測試食物過了「最佳食用日期」後質素會否下降，例如會否變軟、變味，「我們的經驗是過了best before 3個月之內，大部分產品都ok，味道不會有特別大的分別」。現時店裏售賣的食物過期3個月就會下架，但個別食物果仁、肉乾一到期就馬上下架，因為容易有油膉味，「但也不代表安全有問題，純粹是play safe的做法，有膉味也不代表會有細菌」。每年浸會大學會從店裏抽樣化驗，看食物會否含有不可安全食用水平的大腸桿菌、金黃葡萄球菌等，檢驗過蛋糕、餅乾、果醬，全都符合安全標準。浸大曾與地球之友合作，驗測一罐過了最佳食用日期7年的雜莓罐頭，結果亦符合安全標準，總含菌量更達食安中心定下的最佳「滿意」級別。

如何判斷過期食物安全？

但如果現在手上有一罐過期醬料，我們從何判斷可以安全食用？Terence建議無論有沒有過期，都可碰一碰食物的質地、聞一聞氣味，如果與平時不同，為求保險就不要食用，「例如意粉色澤比較淡，可能quality開始有變化」。Terence介紹外國網站eatbydate.com，網站詳細列出不同食物如麵包、果汁等的食用限期，以及如何判斷食物有否變味、變壞，例如麵包放在紙袋中比放在膠袋容易疏氣，不容易發霉，室溫存放的包裝麵包，過期後5天仍可安全食用。網站說乾燥麵食過期後一至兩年仍可食用，記者從群組中獲得一包已過最佳食用日期兩年的上海麵，從外表看似乎沒發霉、沒大礙，有空可以一試。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 朱琳琳、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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