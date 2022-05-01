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2022年5月1日星期日
星期日生活
三十而立：相信命運會決定：專訪導演羅嘉駿（刀導）
First of May
巴別塔天台表白
在麥記做一個更好的人
同場加映：普京最痛恨的那個人
周日話題：就呂世瑜案的一些想法
城市諗：「提速提量」以外，香港市鎮應如何提升空間質素？
白路的逆行手記
誰人日記：智慧醫院
圖文城市
平安祭：頹垣敗瓦 生機不息
開門讀書：殺人放火金腰帶
阿貓阿狗：#141 迷路
1000x1000 空想星期天
劇透紙背：《絕頂好腦細》：邊個同你有親？
評影習寫：回到山上的人：《敖魯古雅…敖魯古雅》
家明雜感：曾江教我吃菠蘿油
影片簡評
咩世界：第336期 ／功課殺手
單元連載：單身看
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧陳國球：連結古代現在，心繫香港抒情傳統
{一覺好眠達人}改牀褥師傅劉文昌 改大小調軟硬 打造最貼身牀褥
餐桌共學：生酮飲食 不是人人啱
估餐飽：7年前雜莓罐頭仲食得？ 為神期食物找個好歸宿
通識導賞：發售NFT、辦虛擬表演 演藝元宇宙尋新舞台
一小時生活圈：斜行升降機啟用背後 葵涌邨民「成功爭取」之路
未來城市：疫情封關熔斷……航空樞紐如何重新起飛
家明雜感：曾江教我吃菠蘿油
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【明報專訊】曾江猝然離世，香港人同聲一哀。
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三十而立：相信命運會決定：專訪導演羅嘉駿（刀導）
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