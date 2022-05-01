不好意思，你不是幻聽，雖然當下勞工的聲音總好像中了巴別塔的詛咒，不能好好向管理者有效傳遞，管治者的政策措施，總令我們好像聽到亂碼了的語言一樣目瞪口呆……但這天台不是、也不希望成為巴別塔，只因為情况太緊急，嚟唔切學日文，但又想向你表白我們的感受……天台表白的日文翻譯如下：

今天是五月一日，是勞動節，也是我加入永順清潔公司服務港鐵屯馬線剛好半年的日子。這半年的體驗叫我深深感到基層工友的無奈，港鐵的外判制度對他們長期剝削，不公義的工資水平……林鄭說總是有同事做漏嘢，運房局長陳帆直到現在還是一字不回我們多次要求應有的抗疫基金的訴求，過二百工友聯署不回，過千市民聯署不回……疫情的混亂，冒險返工染疫的同事得不到應有病假補償，公司讓弱勢社群獨自承擔所有責任，我們已經去信給你們要求發還病假補償，近兩星期了，又是未見回覆……

丹妮，我看到妳很是年輕， 面對過千個基層員工，每個背後都在這時勢下有其困難，當妳還可以時，不要躲進巴別塔內可以嗎？

回顧疫情嚴重的二、三月，公司管理混亂，防疫工作失效，保護員工設施不足，申報確診系統欠奉，直至三月由我們向勞工處及傳媒積極反映下，才有由港鐵提供的快速檢測作改善，你們的管理導致工友在疫症期間，暴露於不安全的工作環境，公司在疫情中的表現本應被問責及追究疏忽責任賠償！清潔工友同事在這段疫症期間一直堅守崗位維持清潔服務，二、三月期間不少車站的工人更要承擔人手不足的壓力，以一人抵三個人的工作，公司並沒有向他們提出補償。相反公司竟扣減他們應有的病假補償和例假，就連港鐵獎金也扣除！

施小姐，同事服務你們公司，一直收取最低工資，這些基層艱苦生活的故事多年來幫助你們公司累積了不少的盈利。

疫情期間公司管理混亂，我和不少工友分別向主管多次提問病假補償方法及有關程序，都得不到確切回應。有些工友獲告之只需呈上陽性檢測照片或衛生署回覆呈報短訊就可，但公司最終卻要求必須提交醫生證明；他們信任公司，以為公司在醫療混亂失序的情况下會體諒員工，免除染病員工奔波，然而這種混亂的管理指引最後原來是用來逃避僱主的責任，吃虧的也總是最低工資最高風險的同事！

施小姐，我在你公司工作已近半年，感謝你給我體驗港鐵外判清潔工生活的機會， 我期望我的研究考察能為公司提供修正「賺到盡」管理文化的出路。

程展緯

編輯•蔡曉彤

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