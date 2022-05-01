First of May

原來一直關心基層工友的他是在勞動節出世，太巧合了吧，我有點難以置信，然後他就哼起Bee Gees的老歌。我跟他說新特首候選人政綱有提及檢討外判制度，他卻一條心在等陳帆，等承認「做漏嘢」的政府糾正。

另邊廂，媒體解散潮下一群失業記者也得各自尋出路，鄭思思記下其中兩位去麥當勞打工的前記者的經歷和體驗，又謂行行出狀員，今期加送裁牀褥師傅昌哥的故事，他會答到你，在香港買樓所謂奇則到底有多奇，為瞓一覺好如何去盡；他的專精，很可能是獨步全球。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•蔡曉彤

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