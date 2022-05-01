三十而立：相信命運會決定：專訪導演羅嘉駿（刀導）

Steve童年時已經喜歡歷史，而且是遠古的歷史，因此想要當考古學家。他覺得《侏羅紀公園》的主角可以掘恐龍，好型好玩，就想跟隨其後。「因為我覺得歷史好神奇。這一片土地在幾十萬年前，已經有其他東西存在。」不過大個就慢慢發現，在香港似乎比較難掘到恐龍，最多只有一些石器時代文物或宋朝古井。而且要在香港讀考古學，又好困難，所以不久便放棄了。

放下考古念頭，Steve好快又接觸到另一樣興趣：拍攝。大概中三的時候，他的表哥有一部DV機，他們便一起周圍拍攝，學習剪片。這個興趣慢慢植根。會考成績麻麻，無法原校升讀，被迫轉校。在班主任安排下，Steve參加了National Geographic所舉辦的紀錄片比賽，竟然一舉奪得全港冠軍。「內容是拍一套關於手提電話演變的紀錄片，好無聊的，那時怎會想到好多？只是中學生而已。但就已經奪得全港的冠軍。跟住就覺得：咁簡單嘅（笑）？」由此，Steve好清楚自己喜歡拍攝，而且也有能力，便決定要讀浸大電影系，也順利入讀。

永恆命題：轉折、命運、時間

在大學期間，Steve說學到最多的就是幫師兄師姐拍畢業作品時出crew。「譬如出crew時，那些工作怎樣做。首先是如何將c-stand接埋，擺上一架車仔去推，其實已經有技巧㗎喇，要砌起架車，有好多事情就在現場學囉。」到自己要拍畢業作品，當然學以致用。而這部作品，已經展露出Steve非常喜愛的命題：轉折、命運、時間。簡單而言，劇情講述一個有未婚妻的男子A偶遇小學同學B而「撻着」，後來因內疚而分手；時間推前，從B視角出發，原來她本身也有男朋友；時間再次推前，原來B的父親曾經出軌，繼而引致A和B相遇。有看Steve劇集的讀者，可能已經看出一點《二月廿九》的影子。他細個已經喜歡看Fight Club、Inception、Shutter Island這一類戲。「讀大學時，老師成日都會播戲，他們不想教嘛，可能講個半鐘就叫你們睇個半鐘戲，就求其播一些，什麼都有。有好多都玩twist，Mulholland Drive呀，你睇完都唔知自己睇咗啲乜。但你最後去讀評論，嘩！原來係咁㗎？好勁喎！」玩twist漸漸成為了Steve的招牌。

不過Steve要當劇集導演，也經歷過一段不太平穩的道路。他大學時誤打誤撞到香港電台做兼職記者。因為本身懂得拍攝，所以好快上手。畢業前夕，王維基的香港電視開台，在各大學招攬人才，Steve獲聘當PA。「我們叫做第一屆副導演訓練班，亦都係唯一一屆（笑）。」第一套負責的劇集，是《來生不做香港人》。那段經歷對他而言，可謂噩夢。那時在東莞拍攝，天寒地凍。他是全個團隊最低級的PA，什麼都要做。每朝清晨5點起牀，步行到另一間酒店點算道具，繼而叫演員起身，跟住坐車到拍攝現場拍起碼12個鐘。「做×到嘔啦當然。搬搬抬抬又好，什麼都好，嗌action，或者reset，所有事都是我做的。」

首次劇集拍攝 過非人生活

「那時甚至無場記，場記紙都要自己mark喎，連戲又要自己記喎，頂佢個肺啊，邊有咁多個腦呀？現在我們幾無錢都好，都會請個場記啊。」其間還要無端端被罵。「你在現場每日就是地底泥一般，被人鬧爆。那種鬧原來是好難承受的。行過無啦啦有個攝影師，不知道為何看我不順眼說：『我就快兜個水樽車爆佢㗎喇！』做咩啫？我行過咋喎。」11點回到酒店繼續工作，例如排rundown，到了兩點終於可以去睡。這種每晚睡兩至三小時的非人生活，持續了3個月。「進入了一個狀態，就是我不知自己在做什麼。原來同我expect的人生好不同。我以為拍攝好開心㗎，可以有諗法有創作咁樣。零呀！無創作㗎！拍攝原來無創作㗎！我知道我真的好憎這個工作。之後我同個製片講，話我發誓以後都不做電視劇㗎喇。跟住就辭職了。」

離開電視界，Steve加入了一位師兄的production house幫忙拍廣告。雖然人工更低，不過可以學到很多。在香港電視的經歷令他學習到如何令拍攝暢順，拍廣告則學到如何有創意、拍得靚。兩者結合，成為他日後的重要工具。後來一位師姐說中大的新傳學院請助教，需要一個做過新聞又懂得拍攝的人，Steve自然獲聘。但Steve自問是一個好怕悶的人，到第二年，覺得開始重複，因此求去，轉做freelance。有一些細projects接拍，但難以長遠下去。某個平安夜，他和前女友身處日本，突然接到《點五步》導演陳志發的電話。陳導和他是同學，平時拍攝都會互相幫忙。陳導說自己窮到只得幾蚊，提議不如成立公司。「我話：搞咩公司呢？你得返幾蚊。跟住他說：聽講有個公司名呢，接job先多啲錢，都係為咗我哋接到多啲錢嘅job咋。」就這樣二人合組小公司。第一單Job，酬勞9000元；到第二單，幸運地升到5萬，可以租個小辦公室。就在此時，Steve說就像當日王維基開台一般，命運又開始它的工作。這次是ViuTV開台。

推薦入Viu 初試製作獲好評

Viu喜歡陳導，因此請了他做監製。不久另一名監製請陳導介紹一些新導演拍紀錄片，最好做過新聞的，就找來Steve拍攝《夜曲13》。「叫我去見下啦，咁我咪見吓囉。其實一見佢就話：咁我交畀你喇。我話：吓？你咁信我？我未拍過。佢話：得㗎喇，有咩無第一次啊？」他和另一位導演和自己中大的學生合作，完成拍攝。製成品播出，收視極低。不過出乎意料，節目竟然在當年的電視節目欣賞指數名列前茅，甚至比《鏗鏘集》還要高，令電視台都好驚訝。

Steve轉而拍劇集，是實力，也是巧合。當時Viu準備推出劇集《瑪嘉烈與大衛：前度》，叫他幫忙拍宣傳片。其中一條片在網上發布，竟然有幾十萬view。電視台就叫Steve以此為基礎，拍一套短劇，就是《前度特別篇》。第一次做劇集導演，也是第一次和吳海昕（Sofiee）合作。「後來聽番先知，原來是魯生（魯庭暉）給我的一個試煉來的。魯生就話，試下這個𡃁仔啦，我蝕得起這幾廿萬，看看他是否識得拍劇。」

經得起試煉，卻未一帆風順。其後大概一年，都是接廣告。Steve覺得不能再消磨光陰，便找來一班編劇朋友一齊度劇本。當時想起一條橋：「我曾經的女朋友，二月廿九日出世，那時我正在大學，她就還在讀中學。她說她做過一件事，就是在二月廿八日和三月一日之間那一秒呢，會拍一下手，慶祝自己生日。她覺得她有一秒的生日，只得一秒。我覺得這個動作幾得意啊。我就話不如用她拍一下手，令她穿越時空，個天送番24小時畀佢。」編劇們都覺得掂，就寫起一份劇本。他們帶着這一份劇本和另一份類似Black Mirror的劇本去找Viu製作部副總裁金廣誠（金生）。「金生說：嗰份嘢（Black Mirror式劇本）你丟咗佢，呢個《二月廿九》就拍得喇，就開呢一個。」

拍攝《二月廿九》的過程，可算是有驚無險。本來劇情是主角Yeesa（Sofiee飾演）穿越到台灣，但Steve覺得台灣和香港太似，無法令角色有大轉變，決定改為北海道。資金好有可能不夠，但決定博一博。後來發現故事主線只是Yeesa和徐天佑飾演的Ryan離離合合，難以講足一套劇，因此出現了劉俊謙飾演的余家聰和神聖幾何學會。「好似一些日本漫畫，通常都會有個這樣的學會，好熱血㗎嘛。就寫一個好特別以及與眾不同的角色。余家聰其實『好唔係香港人』㗎。香港哪裏會有這樣的人？」Steve說最困難的地方，是開拍前10日，古仔其實未完成。其中一場醫院戲，在香港拍攝的，但要扮是日本。問題是日本的劇情其實並無想好。「我們心想：×街喇，這個古仔一定爛尾，真係唔知做乜。」情况危急。就在當晚，Steve說自己猶如鬼上身，突然靈機一觸，所有劇情都想通了。「我就第二日返到去，去到個醫院景，見到阿Sofiee佢哋，我就講：我哋尋晚終於度完喇，我𠵱家講個故仔畀你哋聽。但她們其實已經拍了10日（笑）。」

《二月廿九》播出，頭5集評價麻麻，但慢慢風向轉變。觀眾非常投入，甚至有人笑言因為怕角色會死，要寄刀片給Steve。「刀導」一名由此而來。獲譽為「神劇」，電視台方面也滿意成果。不過Steve自己卻心情複雜。他記起完成北海道拍攝那天，按當地慣例要請全個劇組食飯。那時不單Steve自己無什麼錢，拍攝也超支。當晚食飯碌卡付款一萬。「我知道這條數我找不到的，我真的不會找到。我無錢呀。跟住之後返到香港，真的覺得：點解我做到咁呢？即是都叫做一個導演啊，確實有個好不平衡的心理。我好努力去做這件事，我不停簽票出糧給不同的人，他們出好多錢糧㗎，但我一毫子都無，還可能要倒貼。」後來Steve要借錢找卡數。但他又未想過要放棄，因為覺得自己全個人生所學，就是這件事，無其他可以做。幸好電視台知道他的情况，決定聘請其為正式員工。有了月薪，生活也好轉。

年頭播出《二月廿九》的續集《940920》，觀眾大為期待。頭5集好評如潮，但到了第6和第7集，觀眾不滿劇情，在網上群起怒插，傳媒亦跟風大報特報。Steve說從未試過被罵得如此狠。不單止食不落飯，一星期瘦了10磅，甚至每晚不想9點半來臨，覺得猶如上刑台。「覺得好介意呀，為何會如此失敗呢？…… 我們是在一個有信心的情况下拍的，好有信心地剪的。剪接師都話好睇呀、掂呀。我還覺得無問題。誰知反彈如此大，那一下始料不及啦，然後就覺得好失敗。原來我的判斷完全不正確，完全不是我expect觀眾有的反應。」第7集尾開始，風向又轉變，好評回來，傳媒也跟着追捧。Steve說事後跟編輯討論，覺得自己確實判斷有誤。「我是否應該不再創作呢？好似其他電視劇導演，只是拍，然後編劇就負責寫古仔。我都思考了一輪。但我最後的決定，都是覺得我要諗古仔。因為編劇不會用我個思維去思考。」他說編劇一般以角色為主線去思考，自己則往往先想到要怎樣的結果，例如要令觀眾毛管戙，繼而再補回前面的劇情。但他承認這種思維令編劇好辛苦，所以他也希望幫他們加入電視台，起碼有月薪。

相信因果 繼續創作

Steve今年已32歲，展望將來，他會繼續拍劇集。他覺得這都是命運安排。命運是他劇集的命題，也是他在真實生活中所信的。「我相信這個世界會幫我決定好。由我畢業到現在都是。所以將來如何，好似已經有一些迹象，但就並未好確定，我相信是會再好一點的。」相信命運，和他年幼已經喜歡歷史有關。「歷史就是一個因果的事件。當時有件如此的事，所以就有這件事，引發到兩千年後的今日會如此。無論宗教又好，政治體系又好，都是由因變果。所以我幾相信因果，所以我相信宿命。」在《940920》入面，女主角楚凝（蔡思韵飾）縱使懂得穿越到過去，但總是無法改變結果。不過到了最後，因着犧牲，軌迹變了。不知道Steve會否相信在現實中，犧牲可能也能令命運的齒輪轉動？

後記

Steve近排在看好多關於基因編輯的資料，正在構思可能會以此為未來劇集的題材。他上年讀過Dan Brown的小說Origin，都有類似命題。「我不相信元宇宙會成功的。我覺得元宇宙係呃×人的，NFT也是。但基因編輯係堅㗎大佬。」當人能夠直接改變人的基因，令人長命百歲、改變容貌、去除疾病，人的社會將會如何改變？或許，能夠得到技術的人，可能變成「神」，窮人則繼續要做異類。命運和基因，又會如何碰撞。我們期待這套劇面世的一天吧。

文˙莫哲暐

圖˙鄧宗弘

編輯•歐陽德智

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao