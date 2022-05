趣怪展覽：一場嘔吐一個故事

【明報專訊】英國食物設計工作室Bompas & Parr不時有趣怪的念頭,如今次便以嘔吐作為展覽主題。不少人會因為酒入愁腸,而最終伴隨內心苦水大吐一場。據Transport for London資料顯示,單是2018年內在倫敦車廂內發生的嘔吐事件,便高達14,632次。隨着英國解除新冠疫情對應措施後,公共場所嘔吐事件亦因為人們生活回歸正常而重現。Bompas & Parr看準了這個英國Pub文化(同時放諸四海皆準)的酒後嘔吐,推出 Salute to Puke刊物(圖B)來解構這種全球文化,並於倫敦The Crypt Gallery(圖A)舉行Vomit Vault of London體驗展。