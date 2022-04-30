開發實驗企劃 博物館年輕化 探討網絡演變 連接世界

結合藝術、科技及工程

過往博物館大都以歷史、名作等較為老本的展品，作為吸引遊人的籌碼。但在世界資訊暴升的時勢，具名氣的經典作品不再理所當然地吸引到大眾，跟大眾產生關連。不少博物館均透過策展手段來活化，將新與舊的展品共冶一爐，令博物館年輕化，延展博物館的品牌。這種方法，一方面能讓經典立下現代意義，另一方面亦能帶出新作其實也是誕自歷史累積。Centre Pompidou於2017年開發的Mutations/Creations展覽企劃，便銳意將藝術、科技及工程作品結合，探討科技對人文發展的影響。過往的主題包括發掘立體打印的Print the World（2017），程式編碼的Code the World（2018），生物科技的Designing the Living（2019）及人工智能的Neurons, simulated intelligence（2020）。

作為企劃第5個展覽的Worlds of Networks，探索網絡這個概念的意義，貼合疫情下網絡如何在隔離情况中發揮拉近人與人之間距離的功能，亦包括時下熱門的區塊鏈應用。展覽所佔空間不大，分為Global Network（全球網絡）、Critique of Networks（網絡批判）、Knots and Reticulations（結與網）、The Living Network（活網絡）共4個主題，合共60多個參展單位共100多件作品。

展覽探討網絡這個概念的變化，先從網絡這個字說起。文字有趣的地方，是很多時能夠延伸成不同意思，每個字也可以發揚光大成創意源頭。在法語領域，réseau（中文為網絡的意思）的字源最早回朔至12世紀的retis，意指繩結與繩網，亦與古羅馬建築技術Opus reticulatum相關。至於英文的network這個字，最早可在16世紀的Geneva Bible中找到，並在17世紀收入牛津字典，意指生物內的網狀結構。

網絡全球化 塑造「世界觀」

時至今日，網絡這個概念，自然演變成世界各地的連接，亦促進全球化的發生。貼合這種現象的Global Network展區中，可找到美國藝術家Allan Kaprow的作品Hello, 1969，是全球首個用到互聯網技術的互動短片。場內亦能找到Constant Nieuwenhuys的建築模型Spatiovore, 1959，展現建築如何連接世界各地的New Babylon企劃。當然，網絡亦有它的另一面，Critique of Networks展區呈現的，是網絡監控及網絡全球化塑造而成的「世界觀」，如Diller Scofidio + Renfro, Laura Kurgan, Robert Gerard Pietrusko及Columbia Center for Spatial Research合作的紀錄片裝置In Plain Sight, 2018，便透過地球日夜的衛星圖片，呈現出世界並不如我們想像中連成一片。Knots and Reticulations部分則以工藝為本，如Sheila Hicks的繩結藝術到Marcel Wanders將工藝與工業技術結合的Knotted Chair。The Living Network部分則可看到Studio DRIFT的Flylight, 2022等作品，突出網絡本身也是一種不斷發展的生命體般的存在。

■Worlds of Networks展覽

網址︰www.centrepompidou.fr/en/program/calendar/event/6lEXdWo

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

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