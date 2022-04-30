鏤空電競滑鼠追蹤精準

【明報專訊】有台強勁電競級筆電打機，當然要配一隻強勁電競級滑鼠「拍住上」。電競周邊品牌SteelSeries最近推出一系列電競滑鼠，包括Aerox 5、Aerox 5 Wireless及Aerox 9 Wireless。鏤空設計，有型又輕巧。其中Aerox 5僅重66g，是市面數一數二輕巧的電競滑鼠，設有9個可編程按鍵，方便適應任何遊戲。它內置TrueMove Air感應器配以100% PTFE滑鼠墊，滑動順暢，追蹤精準。Aerox 5提供3個RGB區域的照明特效，而且防水等級為IP54，全情投入遊戲時也毋須擔心飲品濺起意外。