e新品：Windows輕薄平板更就手

MateBook E雖然纖巧，但性能出眾，採用第11代Intel Core處理器（i5-1130G7 4核心），配備Intel Iris Xe Graphics圖像顯示晶片，以及16GB RAM、512GB高速SSD記憶體。機內亦配備鯊魚鰭風扇、8層散熱結構，以提高散熱效能。機身內置4個喇叭，還有AI降噪和個人語音增強技術，語音通話更清晰之餘，在打機、睇電影或語音通話時，系統都能自動調整音頻，讓用家時刻都能感受沉浸式音效。跟機配智能磁吸式鍵盤，支援多角度擺放。系統亦有3種操作模式，包括手提電腦模式、創作模式及平板模式，因應不同工作場景隨意轉換。除此之外，用家亦可另購第2代HUAWEI M-Pencil（$708），支援4096級壓感，時延亦低至2毫秒，書寫感覺真實自然。

■HUAWEI MateBook E

售價：$9198

查詢：8128 8810（HUAWEI）

[E潮]