同場加映：「果粉」剪片執相利器

去年Apple推出的16吋MacBook Pro，配備M1 Max晶片，價錢$27,299起；至於新推出的Mac Studio，M1 Max版本$15,999起，但要自備熒幕。Mac Studio還可選配更強勁的M1 Ultra晶片，適合要求更高性能的工作。至於同時推出的Studio Display屏幕，擁有27吋5K解像度，並內置1200萬像素鏡頭、錄音室級數米高峰，以及高度傳真的6揚聲器音響系統。

■Mac Studio規格

處理器：Apple M1 Max／M1 Ultra

RAM：32GB至128GB

硬碟：512GB至8TB SSD

體積：197×197×95mm

售價：$15,999起（M1 Max）／$30,999起（M1 Ultra）

■Studio Display規格

熒幕：27吋Retina，600nits

鏡頭：1200萬像素F2.4，人物置中

售價：$12,299起

查詢：800 908 988（Apple）

[E潮]