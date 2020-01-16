$4799起 最抵M1處理器平板 iPad Air 5激起同門內鬥

iPad Air 5的外表與4代差不多，不過核心性能大幅加強，換上了跟iPad Pro（2021）同級的M1晶片，RAM內存亦由4GB倍增至8GB，戰鬥力大幅跳升。新晶片卓越的能源效益，令iPad Air 5保持長久續航力，用家即使同時打開多個高效能Apps，如用iMovie剪影片、Procreate畫畫等，都可以輕鬆使用約10小時。

升級前鏡頭 視像通話全程入鏡

官方宣稱M1晶片裏的8核心CPU和8核心GPU，令iPad Air 5的效能表現比4代提升60%，圖像處理效能高2倍。無論工作或打機性能，它都與iPad Pro差不多。記者以Geekbench 5及AnTuTu跑分，亦見兩者無論單核、多核及GPU的成績都相近（見表）。另外，iPad Air 5亦加入5G大家庭，網絡速度高達3.5Gbps，而且支援虛擬eSIM卡和Wi-Fi 6。無論是存取檔案數據備份，與同事溝通聯絡，或使用「同播同享」功能與朋友一同睇電影，都統統做得到。

iPad Air 5的前置鏡頭也升級，換上1200萬像素超廣角鏡頭，並支援「人物置中」功能——當使用FaceTime或Zoom等通訊軟件時，鏡頭可追蹤用家的走動並自動平移鏡頭，讓用家臉孔保持在熒幕中央；如有其他人走入鏡頭，鏡頭亦會流暢地自動拉闊畫面，讓他們參與其中。無論工作會議、上網課或與朋友網上見面，通話體驗都更親切自然。惟須留意，iPad Air 5鏡頭並未如iPad Pro般加入LiDAR感應器，故此部分擴增實境（AR）功能並不支援。

10Gbps數據傳輸 比上代快1倍

新機與上代一樣配備USB-C連接埠，但由於更新了制式規格，數據傳輸速度提升至10Gbps，比上代快1倍。用家可以直接連接外置的SSD硬碟，快速匯入大量相片和影片，亦可以連接相機或6K熒幕等。不過iPad Air 5並不支援Thunderbolt 4，所以無法達到iPad Pro的40Gbps最高傳輸速度。

外觀方面，iPad Air 5有5款顏色選擇，包括太空灰、星光色、粉紅色、紫色及全新藍色，比iPad Pro更鮮艷豐富。不過熒幕是兩者主要差別之一，iPad Air 5配備10.9吋的Liquid Retina，亮度500nits，對應P3寬廣色域、原色調、防反光塗層，對一般用家來說已經非常出色；但就不如iPad Pro般支援120Hz更新率，以及更亮麗的顏色顯示。兩者另一不同之處是解鎖方式，iPad Air 5的Touch ID 與頂部電源鍵結合，一按解鎖，同時提供安全認證保障，用來登入各款Apps或使用Apple Pay；iPad Pro則使用人臉識別解鎖。

機頂鍵加Touch ID 10.9吋熒幕出色

iPad Air 5對應Apple Pencil 2（另購，$999），透過無線充電和配對，加上像素級精準度和極低延遲時間，書寫繪畫就如以紙筆一樣自然。iPad Air 5也可配搭iPad Pro的Magic Keyboard（另購，$2299起），懸浮式設計及內置觸控板，操控感甚佳；當然亦可使用傳統而纖巧的Smart Keyboard（另購，$1399起）。

總括來說，若想用入門級價錢享用M1晶片的高端性能，iPad Air 5是不錯選擇，最低$4799（64GB Wi-Fi版）便可以入手，比$6399起的iPad Pro（128GB Wi-Fi版）便宜一截，但要考慮容量是否足夠。至於高容量的iPad Air 5則與iPad Pro價格差距較少，用家可視乎自己對熒幕質素與更新率、傳輸速度的需求來選擇。

文：JJ

編輯：梁小玲

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