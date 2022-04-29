藝文青：《無處安心》 做個坦白的人

故事主角阿密，在與同性伴侶組織家庭前，需要面對的難關是坦白。我會說這是一齣關於坦白的電影——即使很多人會把重點放在阿富汗裔的阿密，如何因戰火逃離家鄉，經歷與家人分開、被警察和冷血人口販子欺負、走路偷渡邊境、坐船險些溺斃等。電影是阿密透過跟導演分享，去面對自己創傷的故事。以下或有劇透，請斟酌閱讀。

此紀錄片只能用動畫形式呈現，是因為阿密用假身分獲得丹麥的政治庇護，所以不能公開真實身分，且他對身邊的朋友亦抱有戒心。阿密將他的同性戀身分收藏在心裏，幸而最後獲家人理解。然而即使結識到好的伴侶，阿密仍難以信任並對他坦白，故他在紀錄片中提到無法真正地做自己。

影片難得之處，也在阿密對導演約納斯波赫拉斯穆森（Jonas Poher Rasmussen）的信任。阿密15歲時便認識約納斯，他們相遇前5年，正是阿密顛沛流離、從阿富汗逃亡到丹麥小鎮的日子，但相識25年來，約納斯對阿密的逃亡一無所知。坦白，是阿密面對並跨越創傷的開始。

在很多人想像中，紀錄片最重要是真實的影像和畫面，所以如何在缺乏真實影像和畫面下重現經歷是紀錄片一大課題。約納斯曾試過以拍攝劇場手法表達，又試過在紀錄片中糅合虛構故事，但用動畫形式是第一次。好的重現可以很有力量。例如看香港紀錄片《憂鬱之島》的預告，由於法庭嚴禁拍攝，鍾耀華在虛假的法庭場景中，重讀被定罪時的陳情，朗讀的畫面仍令人感觸，鍾耀華亦流下淚來。《無處安心》丹麥語的版本，會由阿密本人、約納斯和阿密男朋友親自為角色配音，為作品加添真實感。

動畫細節不遜真實影像

最初筆者亦懷疑動畫是否遜於真實影像，不易牽動情緒，後來發現認真製作的動畫交代的細節不比真實影像少，特別喜歡幾點：刻劃表情神髓尤其眼神準確；配樂選得好；導演在情節轉折上處理甚佳，主題清晰沒有多餘的枝節。推介給希望坦白，卻因政治、社會種種原因無法坦白的人。

文：劉螢

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