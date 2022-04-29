飲食Quicknote：特色糉套裝 歎盡雲南菇菌特級元貝

翠亨邨端陽糉套裝

禮券發售日期：即日至5月25日

禮券兌換日期：5月20日至6月1日

兌換地點：翠亨邨尖沙嘴、中環及銅鑼灣分店

網站：bit.ly/3k2w71o

註：設電子及實體禮券，實體禮券於翠亨邨分店領取，或以掛號郵件寄出

●送翠亨邨「四囍臨門」端陽糉套裝

Mira Dining送出翠亨邨「四囍臨門」端陽糉套裝（特級元貝八寶裹蒸糉、金腿花生鹹肉糉、黃金柑桔糉及養生珍菌竹笙淮山糉各1隻）予《明報》讀者。名額13個，每人可獲套裝1份。有興趣的讀者可於5月3日（周二）晚上11:59前回答以下問題，連同個人資料（姓名、地址、聯絡電話）電郵至food@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將獲專函通知。

問：養生珍菌竹笙淮山糉使用哪2款來自雲南的食材？

整理：陳麗斯