beauty：分享護膚心得 讓媽媽keep住靚

隨着年紀增長，年過50歲的女性都會因為身體老化而逐漸出現不同皮膚失衡狀况，皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指出：「當新陳代謝速度減慢，健康的28天皮膚周期會逐漸加長，令皮膚表皮變薄及暗啞沒有光澤。」

此外，女性亦要面對因更年期荷爾蒙變化的問題，「很多女士在50歲左右便會踏入更年期，即卵巢踏入衰老期，當功能退化，女性荷爾蒙分泌便會減少，使皮膚變得容易乾燥」。另外，皮膚真層的膠原蛋白及皮下組織脂肪的流失，都會令皮膚變得鬆弛、失去彈性，甚至出現皺紋。要針對問題延緩衰老，當然要做好皮膚保養工夫。

防曬是抗衰老第一步

對於很多中老年人來說，他們往往忽略防曬的重要，很多人都認為只有在大熱天時才需要塗防曬，事實上防曬是最基本的護膚程序，無論天氣寒冷還是炎熱，紫外線與氣溫變化並沒有直接關係。林嘉雯指出：「最重要的抗衰老產品其實是防曬，紫外線是令我們皮膚老化的元兇。每天正確使用SPF系數至少15的防曬產品，才是對抗衰老最重要的第一步。」其次在選擇面部護膚品時，除了應挑選具保濕功效的產品外，「抗氧化物如維他命C、E、胜肽、多酚，以及Q10等，都有效對抗面部肌膚衰老」。

年過50歲後，亦需要多加注重「除皺」工夫 ，林嘉雯建議可使用具有抗皺成分的護膚品。「果酸、A酸、乳糖酸、水楊酸、杏仁酸等，都可以撫平細紋，使皮膚健康和有光澤。」此外，保持良好的生活習慣亦有助減慢衰老速度，林嘉雯提醒大家：「千萬別忘記要保持心境開朗、作息定時，維持健康飲食的習慣，再加上適量運動和減少壓力，都是有效延緩衰老的方法。」

保養眼部肌膚、手部

隨着時代進步，現代人更為注重健康與穿衣打扮，不少人的外表看起來都比實際年齡年輕。然而，眼部四周肌膚及雙手出現的衰老問題，往往會出賣年齡，不得不多加注重保養這兩個部位。林嘉雯表示：「眼部、手部的護理保養工夫，其實跟面部大同小異，同樣必須做好防曬工夫。」但由於眼部四周皮膚比較脆弱，在選擇護膚品時，應留意其濃度及是否刺激皮膚，「例如A酸、果酸成分，都不可以用於眼周」。至於雙手的保養工夫，林嘉雯指出由於我們的雙手經常也會接觸刺激物，又需要經常洗手，會比較容易出現乾燥問題。「清潔雙手時，不要使用太刺激的產品，每次洗手後也必須要用潤膚膏，以保持皮膚滋潤。」

「貴婦護膚品」不一定好

在選購護膚品時，我們也許會認為一些價格昂貴的「貴婦護膚品」，才適合媽媽年紀的成熟肌，事實上，給熟齡女士使用的護膚品，是否愈貴愈好？林嘉雯並不認同：「護膚品市場龐大，市面上的護膚品林林總總，各類廣告充斥市場，有很多不實及誇大的資訊，對消費者來說變得難以選擇，資訊也容易混淆。」她提醒，由於每個人需要的護膚品都不一樣，選擇護膚品時，應先了解自己的膚質，除了看清楚成分，還要注意其濃度、穩定度等，此外亦可以諮詢有經驗的皮膚科醫生。她強調：「護膚品是每日的必需品，跟食物一樣，用錯食錯，不但浪費金錢，還會影響健康。」

■林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生，曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

查詢：Clarins 3105 1725（又一城店）；Estée Lauder 3521 0026（置地廣場店）；Shiseido 2234 7628（ifc店）；The history of Whoo 2110 1262（海港城店）；THREE 2833 2478（銅鑼灣崇光專櫃）

文:劉詩言

編輯：陳淑安

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