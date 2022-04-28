九宮格拼盤 歎勻新派點心

秘製海南雞 濃郁油飯一吃難忘

細看菜單，餐廳雲集多地美饌，包括香港經典小吃、中式點心，以及滋味創新的全球料理等。記者最推薦海南雞飯，行政總廚陳英偉以金華火腿、大地魚、冬菇、瑤柱、八角等材料炮製的秘製湯底將原雞隻浸熟，起骨上碟，雞肉嫩滑入味。不過最出色的是那碗油飯，一上桌馬上聞到香氣四溢，入口亦格外香軟。陳師傅說米飯經過特別處理，嘗起來與一般的不同，香味特別濃郁。

另一項必試九宮格點心拼盤也是招牌之一，炸物、蒸點應有盡有，一次滿足你多個願望。陳師傅在傳統點心上改良，加入鰻魚、櫻花蝦等日式食材，令味道更豐富，拼盤包括杞子醉雞餃、頭抽牛頰肉春卷、鮮蝦鰻魚紫菜春卷、鮑汁海參滑雞扎、蜂蜜柚子蟹肉蝦餃、櫻花蝦蟹子燒賣及麻香叉燒酥等。為了讓春卷更脆身，更採用網格狀的特製春卷皮，格外酥脆可口。

想吃西式美饌？那就試試用18種食材與醬汁打造而成的公司三文治吧！用酸種麵包、牛油果、生菜、雞肉等製成，好吃得來又夠飽肚。以上餐點分量頗大，最好與朋友一起分享。

■ADD+

地址：西九文化區博物館道38號M+大樓B1層

營業時間：堂食區，周一至五，上午11:30至晚上10:00；周六日及公眾假期，上午10:00至晚上6:00。Grab & Go，上午11:00至晚上8:00

查詢：2656 4108

[飲食]