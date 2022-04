首爾星級食府進駐M+ 創意鮑魚脆餅 滿口驚喜

【明報專訊】數近期最矚目新餐廳,必定是剛進駐西九M+的高級創意韓國餐廳MOSU。總店設於首爾的MOSU來頭不小,屬米芝蓮二星餐廳,主打以時令食材入饌。雖說是韓國餐廳,但它卻與傳統韓食沒太大關係,主廚Sung Anh着重食物的質感,並集合多國烹飪技藝,「我認為MOSU最為知名的是我們的獨特創意。菜式擺盤不花巧,我們更喜歡在質感上下工夫。It's more than what you see,客人把食物送進嘴巴,才能體會廚師藏在裏面的驚喜」。