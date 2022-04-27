助曬也要防曬 一身古銅膚色迎夏

雖然在第五波疫情的社交距離措施下，沙灘還未解封，不過，每到夏天，對於「愛曬」的人來說，總毋懼猛烈的陽光，爭取各種機會「大曬特曬」。其中不少人會認為：既然想要曬黑，不搽防曬便可以令皮膚曬黑吧！對於這個想法，皮膚及性病科專科醫生陳厚毅並不認同，他表示：「若不塗防曬的話，在陽光下暴曬時，不但未能曬出古銅肌膚，反而還會曬傷皮膚。如出現水疱的話，更會增加患皮膚癌的風險。」

助曬產品不宜選零防曬系數

事實上，想曬黑的話，應該在曬太陽前先塗上助曬產品，當中的成分既可以保護皮膚不被紫外線曬傷，而當中的DHA成分，在接觸皮膚時會與角質層中的氨基酸產生反應，使肌膚更快「上色」。一般市面上的防曬產品，防曬系數約為SPF 15至SPF 50；而「助曬劑」的防曬系數，則約為SPF 0至SPF 15。如果想變黑，是不是防曬系數愈低愈好？陳厚毅表示：「不建議使用防曬系數為0的助曬劑，至少應選擇擁有一定系數的助曬劑，才能避免曬傷皮膚。」在助曬產品種類上，大致上可分為油性及乳液，在戶外曬太陽時可以使用助曬油，而助曬乳則適合於室內助曬使用。至於，在曬太陽時間方面，雖然每日早上10時至下午4時是較為「有效」的日曬時間，不過須注意由於這段時候的紫外線指數甚為猛烈，很容易曬傷皮膚。

對於部分人來說，可能因為工作關係，未能在白天到戶外曬太陽，而改為選擇借助人工方式──曬太陽燈，來讓自己變黑。不過，香港消費者委員會曾警告「室內照太陽燈會影響健康」，讓人卻步。陳厚毅解釋：「由於曬室內太陽燈，會過度暴露在紫外線下，可能令皮膚出現色斑和皺紋、肌膚提早老化等問題。嚴重的話，更會增加患皮膚癌、基底細胞癌的風險。」他補充：「另外若保護眼睛不當的話，亦會傷及眼睛，導致青光眼或白內障。」

曬太陽燈須注意次數時間

若堅持曬燈，便應留意控制次數，根據芬蘭皮膚科學會與芬蘭輻射及核能安全局建議，每年照太陽燈的次數不應超過10次。陳厚毅指出，「曬太陽燈次數的多少，視乎不同人的膚質，有些人一曬便變黑；有些人卻不容易曬黑，部分皮膚本身白皙的人，很多時會被太陽燈曬傷，也未能變黑」。

他亦提醒大家想曬黑，並非時間曬得愈長愈好。「當皮膚曬黑了便足夠，盡量令曬燈時間維持在短時間。有些人想長時間維持在曬黑的狀態，可能當皮膚還未變淡，便已在短時間內再曬黑，加深紫外線對皮膚的傷害。」至於在曬太陽或曬燈過後，他建議應多塗上保濕產品來保護皮膚。

●陳厚毅：皮膚及性病科專科醫生、香港醫學會會董。

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文：劉詩言

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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