固定外圈設計 兩地時間功能 Black Bay Pro腕表 延伸專業路線

Black Bay的名字2012年首次出現，但其歷史其實遠超過10年，系列前身是品牌1954年推出的編號7922 Submariner腕表，表款外形之後曾有不少變化，到Black Bay面世取代Submariner時，品牌回歸基本步，按照1950年代最早期的Submariner外形設計而成。

避免探險時不慎轉動表圈

系列面世這10年來推出過不少變奏，今年的全新款式是中文名譯為「專業型」的Black Bay Pro。腕表直徑39毫米，搭載內置多時區功能的原廠機芯，配精鋼固定刻度表圈。品牌腕表與探險關係密切，早在70年前，30名探險家佩戴Tudor腕表，踏上為期2年的英國北格陵蘭島考察之旅，展開對北極冰層的研究。當時品牌首款自動上鏈防水表Oyster Prince剛誕生，北極極端氣候正是測試其性能的理想環境。今年面世的Black Bay Pro亦承襲腕表的傳統，為專業用途設計的功能腕表。固定外圈設計，正是避免在探險時不慎轉動表圈，令探險家誤讀時間資料。

新表加入不少新的美學細節，例如上鏈表冠比例經重新設計，更易輕鬆抓握。表冠與中層表殼貼齊，突顯表側曲線。表盤上的立體鐘點標記由一體成形夜光陶瓷製成，大幅增加發光面積。表款亦融入諸多創新元素，例如配有品牌「T-fit」快調裝置的新款帶扣，該裝置設置5個孔位，佩戴者毋須使用工具便可快速調校，帶扣調校長度可達8毫米。

雙「雪花」指針顯示兩地時間

品牌標誌的棱角分明黃色「雪花」指針亦可在新表中找到，較細長的指針標示出發地時間，每24小時游走表盤一圈，較短的「雪花」指針則標示所在地時間，具有獨立調時功能，可按1小時幅度向前或向後調校。日曆窗設在表盤3時位置，與標示所在地時間的指針相連，若逆向調時倒退至午夜前，日曆亦會跟隨瞬跳至前一日，這精密設計的功能，對於經常穿梭不同時區的用家來說相當實用。腕表搭載的MT5652機芯採用可調整的機芯結構，毋須增加額外組件，即可為自製機芯增添更多功能，內部以堅固橫夾板固定平衡擺輪兩側，確保腕表堅固和精準。機芯亦配備非磁性矽游絲，獲瑞士官方天文台認證（COSC）。根據瑞士官方天文台認證的規定，機芯運行時，相對於絕對時間的每日平均誤差可為-4至+6秒之間，而品牌則要求組裝後機芯運轉時的誤差必須在-2至+4秒之間，比認證更嚴格。

傳統工藝織紋表帶

織紋表帶也是Tudor腕表的一大特色，由法國St-Etienne地區的Julien Faure編織廠製作，織帶採用19世紀提花織機以傳統工藝編織而成，佩戴舒適。Black Bay Pro選用的是黃色條紋黑色織紋表帶，呼應「雪花」指針的顏色。腕表亦有鋼帶款式，靈感源自品牌1950至1960年代製造的摺疊鉚釘表帶，兩側鏈節以鉚釘頭連接，呈現階梯形結構，另有配搭摺扣的黑色皮膠合成表帶款，同樣貼服手腕。

今年同樣設有兩地時間功能的腕表還有Black Bay GMT S&G，是另一年度矚目新作。全新黃金鋼款式搭載多時區功能品牌原廠機芯，溫暖的啡黑雙色表圈配搭黃金鋼雙色表殼，帶來復古韻味。跟Black Bay Pro一樣，兩支「雪花」指針分別代表兩地時間，同樣用上MT5652機芯，設定方法亦相同；但因為Black Bay Pro用上固定表圈，而GMT款用上可雙向旋轉的24小時刻度外圈，用家可透過轉動刻度表圈配搭24小時指針顯示第三地時間。陽極氧化鋁字圈上以金色填充數字刻度，啡色底色的半圈代表日間12小時，黑色底色半圈則代表夜間時間。直徑41毫米的腕表分別有米色條紋黑色織紋表帶，棕色皮表帶飾淺色縫線配摺扣，黃金鋼鏈帶共3款選擇。

品牌推出的S&G（即Steel & Gold）黃金鋼表款有不少捧場客，GMT以外，今年品牌亦擴大系列規模，推出三針表和計時表新款。大三針款整合成4個尺寸款式，即31、36、39和41毫米直徑，均用上黃金和鋼表殼搭配固定外圈，配備五鏈節表帶及快速調節帶扣。除了太陽光線效果的黑色及銀色表盤外，另有炭灰或香檳色可選，全部配搭自動上鏈機芯。

黃金鋼表款推陳出新

至於Black Bay Chrono S&G計時表，看起來有點「面善」，品牌之前不是已經推出過相同表款嗎？大家有這種似曾相識的感覺是正常的，因為Tudor數年前的確推出過Black Bay Chrono S&G，當時的計時佈局是「黑底金圈」，以黑色為主表盤底色，兩個計時副表圈用上金色，今次則換成相反的「金底黑圈」設計，金色主表盤配黑色計時圈，選色配搭近似大熱的熊貓款。今年的「金底黑圈」款跟之前「黑底金圈」一樣，分別有黃金及鋼表帶、棕色皮表帶、黑色織紋帶選擇。

品牌亦重新帶來1950年代誕生的Royal系列新作。腕表共有28、34、38及41毫米4種直徑尺寸，均為自動表款。41毫米款式搭載的機械機芯可同時顯示星期及日曆，28毫米款則特別採用珍珠貝母表盤，搭配鑲鑽外圈。系列配備一體式金屬表鏈，與表殼融為一體，間隔鏈節精細磨光，外側鏈節及中間鏈節則以磨砂效果處理，鏈節表面柔韌順滑。除精鋼款，此系列還可選擇間隔鏈節的黃金鋼鏈帶。Royal系列跟Black Bay一樣，所有買家毋須登記腕表，亦可享有品牌提供的可轉讓的5年保養服務，顯示對其自家腕表的信心。●

查詢：2249 8833

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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