監製Edward Chan MIRROR背後的男人 憑直覺打造hit歌

與Edward Chan（陳浩然）做訪問，的確很有「監製feel」，應該怎樣說呢？他待人接物溫文有禮，說話得體，各方面都照顧周到，所以當記者想從他身上「打聽」一下當紅偶像在錄音室的小故事時，他總是以「整體」感覺先行：「很少有一首歌的錄音是不難的」、「大家的進步都很明顯」。的確，他是歌曲製作的領軍人物，統領歌手、作曲家、填詞人、編曲家、樂手等，確保歌曲出來的整體感覺，符合他的理想。

「很多人以為監製的角色是叫歌手怎樣做，但其實最重要，是提供方法令到歌手做到。」Edward 在錄音室裏說。

記者想起曾經看過MIRROR成員Ian（陳卓賢）的訪問，說他錄製個人出道作《二期大樓》時，本以為自己唱得不錯，但他的歌曲監製Edward卻不收貨，一直要他重錄又重錄，令他差點崩潰，最後要花上5天時間才能完成錄音。他又說Edward事後有開解他，知道他喜歡方大同，就以錄音室內的「方大同琴」（方大同曾彈奏過的琴）鼓勵他。

向Edward求證，他笑言自己沒什麼印象，只記得錄音時，大家經常傾談，「我幾喜歡與他聊天，他是一個很好的聆聽者，尤其（知道）他的偶像是方大同，與他多談當時（方大同）的故事、點滴，對他日後成為創作型歌手或有幫助」。

監製就如教練一樣，適時冷靜指正，適時循循善誘，說着說着，他想起初出道時的Edan（呂爵安）懶音嚴重，他特意請來商台DJ麻利，在晚上錄音時，Edan一邊唱，麻利一邊指導他的咬字正音。問他是否一名惡監製？他馬上笑言：「我唔惡喎！」接着補充：「但我會有working face，別人會感覺到我在工作。我的嚴肅來自我很着緊、很想做好件事。」這種態度，是他入行24年來，從不同製作人身上學習、觀察再內化得來的結果。

入行24載 從雜務做起

自幼學鋼琴的他，中學就讀九龍華仁書院，放學後時常到旺角蹓躂，看音響、逛唱片舖、聽流行曲，之後在香港中文大學主修音樂系。1998年遇上領他入行的恩師鍾鎮濤，每星期有3、4日在鍾的錄音室當學徒。最初只是「執頭執尾」，幫忙影印、訂汽水，他想起與音樂最有關係的工作，大概就是執咪線、樂器線，set錄音咪，雖然幹的是雜務工作，但見盡粒粒巨星，對20歲出頭的他來說，一切都很新鮮、新奇。他一邊觀摩，一邊偷師，偶爾幫鍾鎮濤錄音，就把握機會留意各個工序，「那時就像一塊海綿，乾涸的海綿吸水吸到不得了」！連工作室內的外國音樂雜誌，他都仔細研讀，逐頁翻看，廣告也不放過。「一個大名鼎鼎的歌星所接觸的事物，自然不是一個初入行的學徒可以接觸得到，嘩，你突然有機會接觸，當然要吸啦！」

他的出道作是為鍾鎮濤作曲的《再向前行》，雖然未算大hit，但總算踏出第一步，接着又幫鄭秀文的快歌《煞科》編曲，又寫過歌給梅艷芳，為郭富城、杜德偉、許志安等編曲、監製。然後，他遇到對他影響很深的雷頌德（Mark）。「作為監製，有些事情不知怎樣做時，我有時會想像：如果是Mark，他會怎麼做呢？」

說起二人緣分，就得從哈利電單車說起。鍾鎮濤和雷頌德二人都是哈利發燒友，雷頌德三不五時會到錄音室，「過程中會傾幾句，有時大膽一點，就會主動問他一兩句與音樂有關的問題，雖然很皮毛，但漸漸地建構一個基本網絡，讓人知道行內有（這樣）一個音樂人」。

當時雷頌德已是樂壇的金牌監製，是黎明的「御用」製作人。1999年Mark為黎明監製演唱會時，邀請Edward擔任鍵琴手。為了準備演出，他到過Mark的錄音室，他睜着圓眼憶述：「（錄音室）很大！」2000多呎的面積，可以放一張乒乓球枱、兩間錄音房，「他忙到要兩間錄音房，才能應付到他的schedule 」，五六十個獎座「隨意」擱在地上，從走廊一邊，排到另一邊。「嘩，好犀利，當時知道原來一個頂尖唱片監製，他的生活、錄音室是這樣的，所以都希望將來有自己的地方。」陸陸續續合作近7年，他最佩服雷頌德與歌手的溝通方式，很有耐性，而當要行動，如需以製作角度提出反對、糾正問題時，Mark總能很冷靜地處理，但又不失與歌手們的友誼。

放手讓團隊參與監製

歌曲監製監督一首歌的誕生，找旋律、邀詞人、編曲、錄音、剪輯、混音等，全部都要跟進，過程中還要與唱片公司、歌手、作曲人、填詞人等不同單位溝通，有些監製還會親自包辦作曲、填詞或編曲，繁忙自然不在話下，但在Edward身上，時間彷彿無上限，他去年全年推出逾70首歌，平均每5天一首，亦兼教香港浸會大學音樂系作曲課程，平時又頻密接受各大媒體訪問、為創作比賽擔任評判、積極培訓新人，時間管理上簡直是大師級人物，以為有什麼秘訣，沒想到得到的答案十分簡單——teamwork。

Edward說在香港音樂監製多是one-man band，「始終音樂是一門生意，別人聯絡你都是因為你的名字」，但在外國，音樂監製可以由很多人擔任，善用不同人的背景，一起做決定。他去年開始慢慢在團隊中實現多人監製，讓旗下作曲、編曲的音樂人參與過程，「如果可以令到歌曲更好，何樂而不為？二來，借這個機會讓他們在製作過程中接觸更多，他們成長，最後幫到我，令我的時間更鬆動，未嘗不是一件好事」。

這一兩年他在浸大音樂系出任兼職講師，培訓新一代音樂人。他說，很喜歡學校的氣氛，有時下課後會特意留下來與學生吃吃飯，聊創作，聊音樂，聊聊這一代面對的困難。意外地，他更會與學生在Instagram上互相追蹤，最近還一起討論韓國天團BIGBANG回歸一事。

樂壇更替如潮汐，「我是擁抱長江後浪推前浪的（看法），這是必然的，尤其現在學習容易，網上資料快捷，怎會不可能發生呢？如果你要選擇做『逆流大叔』，你會辛苦一些，與其浪費這些氣力，不如一齊向前啦」！所以這幾年與他合作的不乏年輕音樂人。

說起年輕一代，他很喜歡用「新人類」形容，他覺得30歲前的人很不同，「他們很勇敢地表達自己的看法，不會被經驗或自信綑綁。喜歡就說喜歡，不喜歡就說不喜歡」。年輕人行事依賴直覺，較少以經驗先行，他認為這其實是當監製的一個重要特質。因為監製一首歌，在整個過程中要做不少決定，每個決定均會有不同的影響。「確實這幾年做監製，我已到達一個很熟習的階段，知道不同情况下要怎樣做，反而需要放下這種『很懂得』的狀態，因為會重複自己（做過的作品）。」

「以經驗行先就無Master Class」

「我與姜濤合作時都幾依賴直覺，因為他是一個依賴直覺的人，而我覺得這份直覺，就是artistic，做出的作品靈氣會更強。」去年他為姜濤打造Master Class，邀來22歲的製作人湯令山作曲、黃偉文填詞。姜濤輕柔的唱法配合清新的R&B曲風，予人很新鮮的感覺，加上副歌哼唱後，就來了「入心入肺」的一句：「年輕怎麼就是錯／誰不解釋就恨我」，既擊中年輕一代的心聲，亦讓人看到這個揚言「香港樂壇要做亞洲第一」的年輕歌手的態度。「如果以經驗行先，我就會覺得姜濤沒唱過這類作品，他可能會唱得不好，這件事或就此作罷，如此一來，就沒有Master Class。」

在今次ViuTV的頒獎禮上，十大歌曲的首4位Edward有份聯合監製，此刻想起錄音室內的他，輕輕說道在事業上的「願望清單」上，想做到的，大多已經做到。與其攬着過往的成就自吹自擂，他更想卸下包袱，輕裝上陣，「我最想，還是做番首好聽、過癮的歌，mix一個自己喜歡的混音」！

文：張淑媚

編輯：王翠麗

美術：張欲琪

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