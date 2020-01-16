辣媽CEO：攜幼行山的安全法則

父母帶着年幼子女去行山，除了是有益身心的親子活動，更是教育孩子珍惜愛護大自然，認識各種植物、動物的機會。比起學校那些刻板守舊、與時代脫軌的教學方法及教科書內容，生動活潑直接有效得多。國有國法，家有家規，行山當然亦有法有規。近日網上流傳疑有家長帶同子女到俗稱「馬騮山」的金山郊野公園行山，被野生猴子搶食襲擊的影片。遇襲的小女孩目測大概只有3、4歲，旁邊的成人自顧自行，小女孩手中疑似拿着食物慢慢行。「馬騮山」的猴子會襲擊行山人士搶嘢食，不是新聞來的。

野生猴子當然有野性

評論事件之前，必須先為猴子平反。野生猴子當然有野性，題外話，身為人類的可不一定都有人性！猴子兇狠頑劣襲擊人搶嘢食，是因為野性難馴天生行為惡劣？造成這種局面的，是人類！大自然的動植物，各有生存空間及方法，偏偏有人行山不是為了運動，是為了玩猴子，專登帶食物餵猴子、玩猴子，更有喪心病狂的變態人渣，虐殺殘害猴子為樂！即使當局再三提醒市民切勿非法餵飼猴子，情况都沒有改善。

影片中那個小女孩是否刻意餵飼猴子才導致被襲擊，我未敢下定論。但肯定的是，那隻小猴子行近，她根本不知道如何反應，更加不會懂得保護自己。家長在猴子接近女童時未有即時抱起她，直至她遭猴子襲擊而大叫，疑為女童父親的男子還像很英勇似的追打猴子，最該打的，難道不是他自己？

追打猴子 做了什麼榜樣？

明知「馬騮山」的猴子會搶食物，竟然一點危機意識都沒有。孩子可以自己步行的，當然不用全程拖手，但要前後包抄，免年幼子女落入險境，我以為是常識，事實證明不是！出了事之後，第一時間去襲擊猴子，究竟為孩子親身示範又做了個什麼的榜樣？猴子可是群居的，一旦猴子「吹雞」群起而攻的話，他究竟有幾打得？

任由子女行山行到驚險百出，互相追逐、攀爬欄杆、踩滑板，置自己的安全不顧，更罔顧了其他行山者的安危。同樣場面，在商場、馬路上隨處可見。孩子撞到人，對唔住都無句，父母反過來斥責被撞的人不對，撞親自己個寶貝。

父母自取其咎，可惜稚子無辜慘被荼毒，唉！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]