日式育兒記：東京尋找香港味道

吃一口米線 百般回味

最近，譚仔三哥米線進駐東京，開幕前更請了不少居日港人品嘗味道，測試「實少辣（10小辣）」是不是如香港般正宗，我也收到朋友的邀請，但我卻婉拒了，做了飲食版記者多年，經驗告知一般剛開業或「試營運」的餐廳，最初也總會有不少尚未準備好的地方，尤其是過江龍餐廳，味道更要調校一段時間。由於這一次正正是我自己熟悉的味道，我不希望在店舖還沒完全準備好的情况下我便妄下判斷，當友人試食完說味道有點淡，跟香港不一樣時，我約定她1個月後再試。3星期後，我們選了平日時間來，幸好只排了15分鐘便可以入店，姐姐們用廣東話說「譚仔三哥」，雖然她們沒有帶「譚仔話」，但聽到廣東話已經教人感動。我坐下來即刻點了凍檸茶、土匪雞翼及三哥酸辣麵，身邊也聽到不少廣東話的客人，霎時間忘記了自己身處新宿，呷一口凍檸茶，茶底跟香港相同，味道令人感動，嘗一口酸辣麵，我覺得味道的確比香港淡了一點，但人在海外，能品嘗一口香港滋味，已教人百般回味。加上日本店會提供一條紙圍裙，讓湯底不會濺到衣服上，這一份貼心已經加分，友人也認同比之前試食時改良了不少，感恩我們想家時又多了一個好地方。

歎久違私房菜 醫思鄉之肚

此外，年頭時得悉10年前曾採訪過的元朗私房菜蔡菜館老闆Grace也來了日本定居，在目黑區開了私房菜餐廳，早前更與東京灣喜來登酒店合作，在自助餐餐廳推廣香港家常味道，10年前曾試過Grace的菜膽老火湯及秘製豉油雞，令人一試難忘，得知在東京能試到她的廣東小菜，我也立即預訂，幸好能在推廣期最後一個周末訂位品嘗。自助餐大概有一半也是Grace的拿手家常菜式——豉油雞、肉絲蒸魚、XO醬炒飯等，我跟大兒子分別喝了三大碗老火湯，我先生吃了三分之一條蒸魚，令人大快朵頤。吃飽後跟Grace閒談，十年人事幾番新，我已經由一名小記者變了一個師奶，大家也驚訝能在他鄉遇故知，Grace給了我一些做廣東菜的小心得，能再一次品嘗她的巧手小菜，實在令人回味。

雖然不知道何年何月才能回香港， 興幸有香港的味道陪伴，思鄉的時候也可以醫醫肚，已十分感恩。

文：椰菜媽

作者簡介﹕新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]