網樂天地：網上運動課有必要嗎？

停面授課加上封場，迫使不少學校和體育運動課堂移師到線上，利用Zoom和Google Meet等視像會議工具在網上教學。網課運動項目之多，令人意想不到，網上足球、網上籃球、網上羽毛球，甚至網上游泳班都應有盡有！我亦有舉辦網上網球班，反應不俗，然而，以網上視像來教授運動是否真的行得通呢？

很多家長對網上體育課感到反感，覺得是多此一舉，但其實運動網課也有它可取之處。首先我要重申一點，學習運動十分講求學習動機，教師或教練在體育課時，面對「踢一踢，郁一郁」的學生倍感頭痛，他們既缺乏學習動機，又對課堂訓練草草了事，只想趕快完成任務，「交差」後便坐到一旁聊天，大大影響課堂的學習氣氛。

線上「談兵」 注重體能、比賽策略

這次線上網球班給我的意外驚喜，是平時來到球場只顧打波的小朋友，現在有更多時間專注在體能上，其實比賽的體能狀態，往往是致勝關鍵。另外，今次網課我花了一半時間和球員「紙上談兵」，每次以不同的影片配合一些比賽策略為主題，叫學員動動腦筋，這無論對初階或精英運動員來說都有益處。他們都向我反映，以前只顧在球場上比賽，忽略很多策略上的細節，現在能以一紙一墨去記低，稍後待球場重開便能施展發揮。

運動網課4大好處

體育運動也是一門課程，改以網課，並非多此一舉。經過今次的經驗，我把運動網課的特點和好處歸納成以下4項︰

1. 教授運動理論和知識，網課效果更佳。

2. 透過運動網課，可讓小朋友保持運動量，教師或教練亦可同時傳授他們一些健康知識。

3. 在嚴峻的疫情下，小朋友同樣承受身心壓力，透過運動網課，藉運動幫助孩子減壓，維持心理健康，保持正確的生活態度。

4. 網課更講求趣味、內容和機動，更需要教師或教練精心備課，這有助提升小朋友的積極度，激發他們建立做運動的習慣。

文：謝昫光

作者簡介﹕專業網球評述員，香港網球總會教練導師，資深網球教練。着重網球員的身心發展，相信透過小型網球比賽訓練，能提升小童的手眼協調、情緒管理及獨立思考能力。

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]