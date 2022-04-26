親子筆陣．讀樂樂：散播謠言的第二個惡人

文：林木林

圖：庄野菜穗子

出版社：拾光工作室

金獅子長有一頭金色鬃毛，威風凜凜，自命不凡。當善良的銀獅子可能會挑戰他成為國王時，金色獅子便到處散播謠言，惡意中傷銀獅子，誣衊銀獅子非常兇殘，會出手傷人、搶奪同伴的食物，大家要避之則吉。

金獅子說謊 動物以訛傳訛成幫兇

動物們聽到這些傳言，竟不加思考，以訛傳訛，最終一發不可收拾。傳言像漣漪般擴散開去，就連在遠方島嶼的企鵝都以為銀獅子是個壞蛋。雖然有些受過銀獅子幫助的動物會為他辯護，但孤掌難鳴，未能還銀獅子清白。正如書中所說：「謊言會靈巧的迎面而來，真相卻得努力找尋才能大白。」

最後，謠言把金獅子推上了國王寶座，金獅子得償所願，成為權力的核心。然而，金獅子好大喜功、揮霍無度，為了蓋黃金城堡、黃金城牆和黃金獅子雕像，弄得民眾失去工作、房子和土地，整個國家變得一片荒涼。

以上是《第二個惡人》的故事內容，表面上，金獅子是故事主角，但實質的故事主角卻是第二個惡人，即傳播謠言的所有幫兇。

第一惡人金獅子，他為達目的，不擇手段，主動向動物們宣揚虛假新聞，最後奸計得逞，成功破壞銀獅子的形象和信譽，自己就攀上了王位。金獅子的做法固然是錯的，但一眾動物人云亦云，不問緣由地把金獅子的說話信以為真，傳遞錯誤的資訊，無疑成為了金獅子的最大幫兇，成為了無數個「第二個惡人」。

單憑金獅子一人可作惡嗎？我想未必，還要靠眾多謠言傳播者的默許和吶喊助威，而動物們對謠言照單全收，最終身受其害、自食苦果，也實在是責無旁貸。

在我們的現實生活中，都充斥着各種各樣的真假資訊。乘科技之便，大量資訊不費分毫便唾手可得。但有時候，免費的東西往往是最昂費的。當你觀看一段免費影片時，可能便夾雜着好幾個推銷廣告，不單佔用了你寶貴的時間，甚至在不知不覺間被廣告「洗腦」，結果大破慳囊，花費購物。

資訊氾濫 再三查證辨真偽

在資訊氾濫的年代，如何辨別真假，也是一門學問。最理想的方法是盡量尋求第一手材料，並採用不同的資料互相驗證，綜合和分析後再提出問題和質疑。不過，在講求效率的社會，要不斷過濾資訊，又要時刻保持清醒，實在是太累人了。

我知道不少學校，都會特別針對如何分辨真假資訊設立專門課題，讓學生們掌握判斷資訊真偽的方法。我覺得這是十分與時並進，值得提倡和鼓勵。刀槍殺人，血流成河，是肉眼所能見；人言卻可殺人於無形。正如書中所述：「合乎某人心意的謊言，可能會讓整個世界改變。所以，務必再三檢驗！」謠言止於智者，希望大家都選擇成為智者，而不是雖無惡意、拙於思考的第二個惡人。

文︰Carol Ma

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]