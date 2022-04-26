潮媽寶典：不被AI淘汰的潮媽

陳博士認為3歲前是孩子成長的黃金期。據科學研究，嬰兒早期成長中，大腦便開始形成神經/突觸連結，突觸密度會大量增加，1歲左右達到頂峰。1至2歲是一個改變時期，度過了突觸高點後，開始過濾留下性能佳的突觸，往更聰明的大腦進化，小朋友逐漸有自我的概念。

孩子2歲進入探索叛逆期（Terrible 2）會不斷挑戰父母，陳博士舉例：「桌上有一杯水，小朋友出於好玩，慢慢地將水杯推向桌子邊緣，同時也在觀察父母神態，等待他們在什麼時候阻止他這樣做。」這個時期，小朋友出於好奇不斷探索世界，甚至故意做一些事試探家長反應，其實他是期待得到反饋，告訴他對錯，這時需要家長耐心地引導和教育。

面對他們無理取鬧，家長應該溫柔告知有情緒便應大聲說出，教會他們表達情緒的正確方式。當他們迷戀電子奶嘴，父母不應直接阻止而是給予更好的選擇：「天氣很好，不如媽媽帶你去公園？」、「廚房傳出香味！不如爸爸帶你看看媽媽做了什麼好吃的？」當給小朋友選擇的時候，他會覺得被尊重，長大後也能和他人有商有量。

兒子每晚說笑話𧨾媽媽

陳博士感恩上天讓她體會媽媽這個身分。「我很幸運！很多人都希望結婚，但是找不到對象。很多人結了婚希望有小孩，但是生不出來。有些人做了媽媽，但是因為各種原因無法陪伴孩子成長。」她全身心做好媽媽的角色︰「兒子還小時，我減少工作量，用心準備一日三餐，盡量讓他們每次咀嚼和吞嚥的都是媽媽的味道。長大後，我們一起閱讀，一起運動，一起旅遊……」

當你播下愛的種子，便會收穫果實。兒子們也非常愛媽媽，他們是陳博士抗癌的最大動力。2007年她確診乳癌，術後要配合5年的藥物治療，藥物副作用使她當時臉腫得連眼睛都睜不開，情緒很低落。她憶起那段時期：「老三在讀小學五年級，有一晚突然跑到我牀邊跟我說：『媽媽，我每晚都跟你說一個笑話！』於是他從書本、網絡找來不同的笑話，提前練習，再走到我牀邊，手腳並用生動演繹，想盡辦法逗我笑，太感動了。我才意識到自己很久沒有笑，生點小病算什麼，最怕看不到兒子長大，我要多笑，要好起來！」

康復後的陳博士認為每天都是恩賜，珍惜和家人共處的時光，也通過寫書、辦講座向更多父母分享成功育兒的經驗。她認為新時代潮媽要和科技競賽，不要過分追求分數，因為AI考試肯定比人類厲害，要多培養孩子的想像力和愛的能力。我們要做不被AI淘汰的潮媽：「多親你的孩子，多抱你的孩子，AI做不到的！」

《寰聽世界》——「潮媽寶典」每周二專訪新時代潮媽，分享超越自我，與孩子共同成長的故事。節目逢星期一至五下午2:00至4:00於港台普通話台（AM 621／FM 100.9跑馬地、銅鑼灣、灣仔、屯門北／FM 103.3將軍澳、天水圍）播出。t.rthk.hk/j3c9o

文：黄梓瑜

作者簡介﹕香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手、潮媽新手，陪伴寶寶成長的同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]