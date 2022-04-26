解鎖孩子心：3個S助孩子回復學習狀態

重返校園需適應 先安定孩子情緒

(1) Settle down（安定孩子的心）：在叮嚀孩子處理各項事務的同時，不要忽略先關心孩子的感受，適應期裏常見的情緒或狀態有：

抗拒上學：孩子享受假期的慢活步調，也對父母的陪伴依依不捨，可能會抗拒上學。此時我們不必急於糾正孩子說：「你不應該這樣懶散！」可試着同理孩子：「我感受到你很享受假期，我都很享受呢！但學校裏也有許多好玩的事物等待你去發現！」

過於興奮：與同學久別重聚，父母擔心孩子忘記社交距離，或上課時不專心，我們不需撥孩子冷水說：「不要掛住與同學傾偈呀！」我們可以提醒孩子原則：「我感受到你見到同學會很興奮，記緊在適當的時候做適當的事情就可以了。」

擔憂/不安：如果觀察到孩子變得了無生氣，沉默寡言，我們可以關心孩子：「你是否感到有少少緊張呢？我們願意聽你說。」重返校園孩子會擔心失去朋友或者功課太多等……我們不需急於說道理，宜先聆聽他的想法，然後才一齊想想解決方法。

讓孩子主動解決問題 演練社交情景

(2) Solve proactively（讓孩子主動解決問題）：讓孩子積極面對轉變，關鍵是增加他們的參與度，從而提升他們的掌握感。請孩子主動解決一些小問題，例如：如何做可以加快出門的時間？如何執拾書包會更整齊？如何提醒自己寫好家課冊？讓孩子學會為自己負責，多於由大人為他們提供所有的方法。

(3) Start early（提早開始準備）：有些孩子較慢熱，他們需要多點熱身時間，在社交上，可以與孩子演練一些在相處時會發生的情景，建立正確的交友觀；在學習上，作簡單的預習，讓孩子對書本內容有熟悉感，可幫助他們上課時更集中。

當孩子的心情得到照料，又感到自己有能力處理問題，他們就會更易擁抱自己學生的身分，逐步適應和享受校園的生活。

文：陳志耀

作者簡介﹕EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第394期]