打開玩具盲盒 奇妙造型滿驚喜

小白×奇先生妙小姐（發現狂想曲）盲盒一共有6款玩具，包括小盆栽、 快樂狂想曲、神奇隊長、發夢王、奇妙處處通及笑爆合唱團，造型可愛有趣，而每個獨立盒子都附有一個神奇花棒，只要對準特殊頁的設計，便可看到小白的百態，有如魔法一樣！如不想錯過任可一款玩具，可選擇特別珍藏套裝，當中有齊全套6款玩具，更有一個隨機隱藏版款，而每套亦附珍藏版畫、神奇花棒和貼紙，玩得更開心。

◆INFO

小白×奇先生妙小姐（發現狂想曲）盲盒

價錢︰

$95/1盒，珍藏版$600/1套（LOG-ON接受4大電子支付平台消費券付款，即日起至5月6日，super e會員憑AlipayHK、八達通、Tap&Go或WeChat Pay HK付款，即可額外獲贈$100電子禮券，最多可享高達$500獎賞）

銷售點︰

全線LOG-ON及各玩具店（珍藏版只限即日至5月31日於LOG-ON ToGather at Festival Walk獨家發售，數量有限，售完即止）

[Happy PaMa 教得樂 第394期]