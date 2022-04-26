買物情報：送小禮物逗孩子 重返校園添動力

文︰顏燕雯

洗手、消毒，已經成為我們生活的一部分，連小朋友上學都會隨身帶備一支搓手液。坊間搓手液樽設計不多，所以網店FODIOGIFT便推出獨一無二的搓手液樽，除了有更多顏色選擇，更加可以印上小朋友的名字和照片，成為小豆丁的專屬用品。

這款搓手液樽容量為30毫升，還可換成噴嘴，方便大家重用，又或者洗淨後注入洗頭水、洗手液等，用途多又環保。顏色方面超過20種選擇，更有坊間較少見的粉色系，小女孩和小男孩都一樣喜歡！此外，樽上的貼紙均為防水防酒精，不褪色，貼紙可選擇由插畫師專門設計的可愛字句，或者自訂孩子姓名、照片款，用來送給祖父母，他們見到可愛孫兒的樣子，相信也會多用搓手液呢！

DIY款式 設Zoom堂教串珠

考慮到小朋友充滿創意，又喜歡做手工，所以產品亦有DIY款，可選有圖案或英文字母的串珠，再繫於樽上。

FODIOGIFT會提供一堂免費的串珠體驗Zoom教學課，爸媽們花少許消費券，既可為孩子帶來DIY的樂趣，又送給他們一份貼心的禮物上學，一舉二得！

◆INFO

個性化搓手液樽

價錢︰

$48/2款，$128/4款DIY夏日糖果色搓手液樽連樽掛飾材料包

優惠︰

5月15日前《明報》「HappyPaMa教得樂」讀者可憑優惠碼「FODIOGIFT20」，享店內購物滿$100減$20，購物滿$350包郵的優惠（接受4大電子支付平台消費券付款）

網址︰fodiogift.boutir.com

[Happy PaMa 教得樂 第394期]