種植謬誤 太多「愛」 反累死植物

「你不理它未必即刻死，但太多愛就會！」Karen與Agnes齊說，太多水、太多肥料是植物常見死因。植物若肥料不足會有明顯異樣，但不會即時死亡；但太多肥料，2、3日就會死。Karen表示，「植物如果發紫，可能是缺肥，就要添加肥料；而變黃就可能是缺肥或太多水」。淋多少水才適中？花盆大小、泥土深淺、日照多少等都會影響水分流失速度，「泥土如海綿扭乾水分後那種濕度就最理想」。

2. 種子直接放入泥中即可發芽？

細粒種子可以直接放入泥土，較大粒的種子如豌豆，可預先浸水6至8小時催芽。準備合適的盆（種1棵通菜，約5吋盆；種12至16棵，約3呎盆），倒入培養土或自行混合泥土，然後淋水。切忌把泥土壓實。Karen指，「種植最忌泥土內沒有空氣，一來根部無法呼吸，二來淋水時，泥土無法疏水，容易浸爛根部」。

3. 家居日照偏少，無法種植？

植物燈可為植物提供「日照」。 Johnson指，植物燈一般分為全光譜和紅藍光譜。全光譜模擬太陽光譜，適合所有植物；紅藍光譜僅有紅、藍光，紅光刺激植物開花結果，藍光則可助植物萌芽及長葉。一般種植需要至少1500至2000勒克斯（Lux）光度，保持約5至10厘米距離，普遍適用於種植香草。對新手來說，建議選擇全光譜植物燈。

4. 植物有蟲，可直接噴灑殺蟲水？

要防止蚊蟲產卵，Johnson指可於盆栽上鋪一層珍珠岩或河沙，或在泥土添加沙石加強疏水及清走盆底積水。他不建議新手使用化學除蟲劑，一來對藥效的認知不足，二來未必知道收成前14天需停用，或食用前忘記徹底冲洗，誤服化學物。他教路可自製天然驅蟲水。

DIY天然驅蟲水：

辣椒水：600毫升水加入30克辣椒粉拌勻，再混合600毫升米酒

蒜頭水：將30克蒜頭搗爛，加入500毫升水拌勻

用法：隔渣後噴灑在葉面，每天1次，連續使用3至4天