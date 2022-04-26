點揀泥土肥料 培養土為植物度身調配 廚餘變有機肥

市面上出售的培養土，已混合好泥炭土和蛭石、珍珠岩、椰衣等，部分甚至混入肥料。針對不同植物有不同配方的培養土，雖然部分已含肥料，但Karen提醒仍要施肥，「植物吸收、下雨、淋水等，都會有肥料流失」。

肥料方面，「植物生長需要氮、磷、鉀3種主要元素，還有10多種微量元素，肥料就是供應這些養分」，Karen解釋，氮鼓勵長葉，磷助開花結果，鉀則提升植物抗病能力。部分植物或有特定的施肥頻率，但一般建議約2星期施肥1次，切記寧缺勿濫：「缺肥時，可能會長斑點、變黃、變紫，仍可補救，但當一次過施太多，植物2、3日就會死。」

種食材用有機肥較安心

近年提倡有機耕種，為何有機肥料比化學肥料來得好？註冊樹藝師Johnson解釋，「有機肥料來自天然物質，未製成肥料前，部分材料甚至可食用」，用來種植食用植物自然安心得多；相反，化學肥料是混合出來的化學複合物，未知過程中使用什麼材料，萬一化學物的狀態不穩，持續有化學反應，身體吸收累積，未知長遠後果。而對於植物而言，化肥養分一般較高，一不小心「重手」少少，就可能傷害植物，甚至脫水和枯萎，所以不建議使用。相對而言，有機肥的養分濃度不會很高，植物緩緩分解與吸收，使用時較為放心。

寵物糞便或帶菌 不宜施肥

有機肥料款式眾多，雞糞、牛糞、蚯蚓糞、海藻水、花生麩等。其中雞糞、花生麩等分解時會有氣味，建議在露台或室外種植時使用。Karen指「有人問可否用寵物糞便施肥，我們不建議，因為較難控制分量，一份可能已有太多養分，而且帶菌亦未必知道。」

■自製有機肥料

Karen建議大家善用家中廚餘自製有機肥料，慳錢又環保！

咖啡渣

作用：補充氮元素，鼓勵植物長葉，適合種香草、葉菜等

製法：用微波爐或焗爐徹底烘乾

用法：咖啡渣的氮比例較高，用手指執起一小撮已足夠，然後在泥土挖一個小洞埋下，但不能接近根部，以免分解時產生熱力傷害根部

環保酵素

作用：補充氮元素，鼓勵植物長葉，適合香草、葉菜等

製法：用糖、有機物（如百香果皮及橙皮）和水，比例是1：3：10，發酵3個月

用法：加水稀釋500至1000倍；即1公升水混1瓶蓋環保酵素，每兩周同時淋水與施肥