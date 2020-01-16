潮流興水耕 DIY桌上菜園

除了購買水耕種植機外，香港水耕種植協會主席潘道明也教大家DIY水耕系統。研究水耕種植約10年的潘道明，曾到訪日本、荷蘭等地參觀水耕種植系統，回港後開始自行研發，他指一棵植物要種得靚，需要10多種元素，「最基本營養有5種，分別是氮、磷、鉀、鎂和鈣」。而對水耕來說，水溫、酸鹼值、流動力、含氧量，對種植成功與否相當重要，還要配合合適的營養液、種植成功率較高的種子、至少5至6小時日照和流通空氣等。

■DIY水耕種植系統材料：

膠盤1個、發泡膠板1塊（尺寸視乎所需種植作物的數量）、膠箱1個、長闊高約2.5厘米的海綿及種植杯（數量視乎需種植多少植物）、酸鹼度測定計（pH-meter）

步驟：

‧培芽

1.海綿開小洞，上下表面𠝹上十字，浸於70℃以上熱水約2分鐘殺菌

2.清水浸濕海綿，稍稍壓出水分，每小洞放1顆種子

3.海綿放進種植杯，置於膠盤上，膠盤注水（浸至海綿高度一半），放陰涼處

4.約3天，種子長出嫩芽後，放於陽光下照射，隨後每天更換清水，水高度參考步驟3

5.約7至10天，長出約1吋長的根和子葉

‧種植

6.發泡膠板𠝹直徑約4厘米圓孔（數量視乎需種植多少植物，圓孔相隔多少視乎植物品種，需預留足夠位置生長），把芽苗（連種植杯）放進圓孔內

7.發泡膠板放在膠箱上，加水，水位剛好接觸到種植杯底即可

8. 加入營養液，約10天換1次水

9.葉菜平均約21天收成；香草約1.5至2個月收成

水耕貼士：

水耕種植過程中，潘道明提及幾個重點：

‧定期換水，給予植物根部足夠氧氣「呼吸」

‧水溫不能超過25℃或低至結冰，夏季可在水中放冰降溫

‧用酸鹼度測定計量度水的酸鹼度，種植蔬菜或香草，理想酸鹼度為pH6至7。低於pH5時，需添加營養液；而高於pH7時，需注入更多水。過高或過低pH值會使葉面變色，影響生長速度

‧不同植物如觀賞類花卉、葉菜等，所需營養液、酸鹼度均不同

‧葉面變黑，可能染上病毒，應第一時間換水及清洗種植盆，趕走害蟲後，植物便可繼續生長