在家種菜 1個小盆20天收成

在家自耕自足，是否天方夜譚？家庭菜園社企Grow Something創辦人吳家欣（Karen）和楊愷恩（Agnes）留意到城中漸漸吹起一股種菜熱，收到不少有關家居種植的查詢，Karen說：「以往大家種花種草，未必會想到種生菜或可食用植物，這幾年開始多人種菜。」

依日照時間選植物種類

新手種植，首要考慮是否願意花時間照顧植物，其次才是種植環境。最理想的種植環境，Agnes指出，「其實與揀樓一樣，坐北向南，能接受到最多陽光，四季溫度差距不大，冬暖夏涼」；通風亦很重要，植物生長需要換氣，如果經常不開窗，除了影響植物生長，也會惹來昆蟲。

不同環境適合種植不同植物，葉菜類如生菜等，每日要有至少4小時直接陽光；如果沒有陽光直射，只是半遮蔭（即陽光被兩旁大廈擋去，有折射光）就可種香草；開花結果的植物如青瓜、番茄、茄子，則需至少6至8小時日照時間。

5吋花盆種葱 3呎種菜

種植空間大小呢？Karen指，一個5吋大花盆，可種葱、香草等；空間多一點，約3個階磚（約3呎）已能種到12棵生菜或16棵通菜，「大有大玩，細有細玩」！

香港春夏潮濕炎熱，Grow Something和IVE（沙田）健康及生命科學系講師、註冊樹藝師陸仲生（Johnson）建議種植當季蔬菜與香草（詳見「春夏合時種」兩篇（右）及（下））。香草既可作煮食調味，又可製成香包或香膏驅蚊。

春夏合時種——蔬菜類

˙雞毛菜 適合新手 包紗布防蟲

對新手而言，Johnson推介十字花科雞毛菜（小白菜），生長快，20天收成。成熟後摘取嫩葉食用，平均7至10天收成1次，每棵收割4至5次。雞毛菜適合四季種植，可泥種或水耕。不過，十字花科類植物容易惹蟲，建議用紗布包裹植物或自製天然驅蟲水（詳見C6版「種植謬誤」）。另外，密集種植令泥土肥力消耗快，種植前可於泥中施放基肥，每平方米施50至200克麩粉或50至150克骨粉，每次收成後可略加有機肥。

須知：每天需要5至8小時日照，隔天淋水

˙通菜 45天收成 耐熱耐濕

通菜耐熱耐濕，適合香港春夏種植。從種子開始種，收成時留下最底兩片葉讓它產生光合作用，就能繼續生長。約45天收成，可收成3至4次；但隨着收成次數增多，纖維增多，口感變差。

須知：每天需要至少3至4小時直接日照，每棵間距約10厘米（淋水方法見C6版「種植謬誤」）

˙番薯苗 30天收成 扦插法種起

番薯苗全年可種，春夏最佳。透過扦插法種起，到街市買番薯苗，挑選新鮮且帶莖的枝條浸水，長出根後移到泥土種植，約30至40天可收成。或把番薯擺放到發芽，剪出芽苗浸水，長出根後移到泥土。收成時留下根莖和底部的葉，就會繼續生長，收成3至4次後，纖維增多，口感變差，難以咬開，建議重新培植。

須知：每天需要至少3至4小時直接日照，更多日照能長得更粗壯（淋水方法見C6版「種植謬誤」）

˙辣椒 小心雀鳥「偷食」

紅彤彤的辣椒與夏日陽光很合襯，適合春夏種植。如想增加成功率，建議買辣椒種子；因現成辣椒內的辣椒籽未必成熟，不一定能發芽。辣椒在冬季不會結果，其間仍需好好護理和淋水，但毋須施肥，直到重新長出綠葉。

須知：需要約4小時直接日照。辣椒轉紅後容易成為雀鳥啄食目標，可捲起紙張包裹辣椒，量多可用透風防鳥網保護植物

春夏合時種——香草類

˙薄荷葉 瓶種7天收成

薄荷葉喜愛陽光充足、溫暖濕潤環境。除了用泥種，Johnson介紹另一個美觀的種植方法——用瓶子栽種，方法簡單：預備一個有蓋玻璃瓶，放入薄荷葉根，用濕棉花或海綿覆蓋，扭緊瓶蓋後把玻璃瓶倒轉放（薄荷葉根在瓶蓋）；置於陽光或燈光下，棉花或海綿中的水分會轉化為水蒸氣，在瓶內形成水循環系統。約1星期便有收成，可剪下嫩葉使用。

須知：適合生長溫度為25℃至30℃，1星期灌溉1次，或可於棉花、海綿變乾時加水

˙甜羅勒 易種生長快

甜羅勒屬羅勒品種之一，種植方法簡單，種子發芽率高，或可於植株成熟時，剪下頂芽扦插苗株。生長快速，較適合低密度種植，剪出嫩葉食用。平均25℃以上較易開花，開花對食用影響不大，剪去花朵有助刺激長葉。

須知：適宜生長於20℃至30℃環境，隔天或當泥面乾涸時淋水

˙牛至 抗旱發芽率高

牛至又名奧勒岡，常配以番茄調味或製作pizza。發芽率高，可從種子開始或扦插法培植，一般可於夏、秋季收成2至3次，採收時植株保留10厘米，讓其繼續生長。

須知：適合生長在20至25℃地方；由於抗旱力高，1星期只需淋水3次或待泥土乾涸才淋水

貼士：種子發芽前避暴曬

無論是薄荷葉、甜羅勒或牛至，每天需要至少3至6小時日照或植物燈照射。Johnson建議留意播種時的溫度，過低會令種子進入休眠狀態，過高則可能燙壞種子。泥深至少7厘米；植株長大後，移植至13至20厘米泥深的花盆，1年施肥約2至3次或在每次收摘後略為施肥，有助刺激新葉長出。

■種植達人

吳家欣

（Grow Something創辦人）

楊愷恩

（Grow Something創辦人）

潘道明

（香港水耕種植協會主席）

陸仲生

（註冊樹藝師）

文：張淑媚、植蔚卿

圖：OlgaMiltsova、chengyuzheng、bonchan、timsa@iStockphoto/植蔚卿/資料圖片/受訪者提供/明報製圖

編輯：梁小玲

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