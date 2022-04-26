熱選中菜 花膠燉湯給媽媽補一補

Jayson稱女士注重湯水養生，他落足心機炮製天籽蘭花響螺燉花膠。將雞、響螺等材料燉4小時，關火前半小時加入花膠同燉，螺味香濃，夾雜肉香，花膠挑選高質的扎膠，肉厚富膠質，腍中帶爽滑。

接着有龍蝦粒蟹肉焗釀蟹蓋，新鮮越南肉蟹和阿拉斯加蟹拆肉，混合龍蝦粒、洋葱，加少許鮮奶煮成蟹肉餡，釀入蟹蓋，表面塗蛋液，灑麵包糠，焗至香脆金黃色。Jayson認為好味的蟹蓋，蟹肉要比洋葱多，肉佔三分之二，啖啖都嘗到蟹肉的鮮甜，阿拉斯加蟹肉帶海水微鹹，加上龍蝦肉的爽甜，味道特別豐富。

120日炸子雞皮脆肉香

媽媽在子女心中非常矜貴，這個富貴鮑魚伴鵝掌就非常適合她，選用30頭南非吉品乾鮑魚，由浸泡至燜好需時1星期，配搭燜好的鵝掌和鮑汁便完成。另一道是香口的萬豪脆皮炸子雞，Jayson稱雞以淮鹽醃至入味，再塗上麥芽糖和醋等混合而成的「皮水」，放進4℃風乾機內風乾2天，最後以低溫油炸20至30分鐘，雞皮比一般厚而脆，雞味香濃，原來秘密在於使用生長超過120日的體型大的三黃雞，肉味濃厚，骨較硬，脂肪多而皮厚，炸出來的皮更香脆。

飯品來個萬豪荷葉飯，新鮮荷葉包裹以鮑汁煮過的燒鴨粒、白飯、瑤柱等材料，蒸1小時，飄來荷葉芳香，飯粒濃香。最後以椰汁桂花蘆薈拉絲雪燕和金菊桂花果凍作結，大滿足！假如媽媽喜歡一盅兩件，可選8道菜午市套餐，以萬豪明蝦餃、牛肝菌小粉粿等特色點心為主，連燉湯、小菜及甜品，也很豐富呢！

■萬豪金殿 母親節套餐

供應日期：5月8日（周日）

供應時間：午餐 中午12:00至下午3:00（宴會廳仍餘小量座位）；晚餐 晚上6:00至10:00

價錢：8道菜午餐 每位$688；9道菜晚餐 每位$1088（4位起，另加一）

地點：金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

查詢：2810 8366

[飲食]