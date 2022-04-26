母親節訂位趁早 媽媽歎法菜心花怒放

想請媽媽品嘗一頓高質素西餐，又擔心高級餐廳的氣氛或許令媽媽感到拘謹，走fine bistronomie風格的法國菜餐廳Ami，應該較合你心水。平日的Ami較多商務客人，今年首次為母親節設計套餐菜式，法籍行政總廚Nicolas Boutin分享，他在設計上考量女士喜歡的元素，例如在菜式設計上，多用橙色、紅色、粉紅色等亮麗暖色，令媽媽們未吃已經心花怒放。

爽彈龍蝦 番茄湯啫喱點睛

6道菜晚餐由頭盤煙熏梭魚籽伴龍蝦掀開序幕。金黃色的煙熏梭魚籽，搭配外紅內白的龍蝦肉，顏色鮮明，龍蝦煠至三成熟，入口爽彈，最精彩是鋪底的淺黃色番茄清湯啫喱，將新鮮番茄加入糖等煮成高湯，以整整一晚時間滴漏萃取清澈湯汁，味道清甜。接着的周打蜆湯有蜆汁、薯仔、煙肉和忌廉等，濃稠又幼滑。至於香煎北海道帶子，是將帶子煎至三成熟，搭配法式醬汁sauce vierge，味道清爽、開胃。招牌松露意粉拌龍蝦汁，以意大利00麵粉製作的自家意粉，水煮1至2分鐘保持al dente彈牙口感，拌勻龍蝦汁，味道濃郁，Nicolas說，秘密在於先將龍蝦等甲殼類海鮮烤香，與黑松露慢火熬2小時，黑松露淡淡的幽香，令龍蝦味更突出。

烤乳鴿鮮嫩 幼滑紅桑子蓉減膩

主菜可從3款中自選1款，分別有香煎法國海域白鱈魚、香煎鹿兒島A4和牛柳，以及烤乳鴿配幼滑紅桑子蓉。記者私心推介烤乳鴿，Nicolas指是使用了1個月大的法國乳鴿，他說春夏季的乳鴿肉質最佳。鴿胸肉和鴿腿肉分開烹調，鴿胸肉連骨在55℃水溫煠數分鐘，再烤至五成熟，肉嫩滑，呈粉紅色。鴿腿肉用雞湯、牛油略燜，再烤約5至10分鐘，比胸肉稍熟，味道更濃郁。鴿肉蘸點幼滑的紅桑子蓉，以及以乳鴿高湯加櫻桃醋煮成的肉汁，果味即時減去肉膩。至於結尾的甜品，大廚將之製成非常IG-able的玫瑰花造型，相信定能討母親歡心。「玫瑰」甜品的底部為粉紅色士多啤梨蛋白餅，中間釀入新鮮士多啤梨蓉，再鋪上用士多啤梨汁醃的大黃粒、雲呢拿忌廉，唧上花形士多啤梨chantilly cream，搭配清甜的法國蜜糖雪糕，味道幼滑不死甜，士多啤梨香餘韻悠長。

■Ami 母親節餐單

供應日期：5月8日（周日）

供應時間：午餐 上午11:30至下午2:30（最後點餐時間）；晚餐 晚上6:30至9:30（最後點餐時間）

價錢：午餐 4道菜每位$788、5道菜每位$988；晚餐 5道菜每位$1188、6道菜每位$1388（另加一）

地址：中環遮打道18號歷山大廈3樓302號舖

查詢：3185 8396

網址：www.ami-woodear.hk

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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