醫食因緣：缺運動嗜零食 青少年也會中風

安仔（化名），12歲，沉迷電子遊戲機，肥胖。2021年11月18日早上與媽媽往水上樂園，食早餐時手上湯匙突然跌在枱上，媽媽罵他玩弄湯匙。稍後安仔在樂園玩滑梯，頭向下往池水滑下去，在池中嘔吐及抽搐，眼睛向一側斜視，緊急送往醫院，診斷為出血性兒童中風，為先天性動靜脈血管畸形，沒有家族病史。

現代醫學將腦中風分為梗塞性及出血性兩種，而中醫視腦中風為內科急症「卒中」，臨牀上以意識障礙分為中經絡及中臟腑。漢代名醫張仲景《金匱要略．中風歷節病脈證並治》指出：「夫風之為病，當半身不遂……邪在於絡，肌膚不仁；邪在於經，即重不勝；邪入於腑，即不識人；邪入於臟，舌即難言，口吐涎。」

唐宋金元時代認為中風源於「內風」，醫家劉河間認為是「心火暴甚」，朱丹溪認為是「痰濕內生」，李東垣認為是「正氣自虛」；明朝張景岳認為是「內傷積損」；清朝王清任認為「氣虛血瘀」。要預防或減低中風年輕化，中醫治未病則重防「風、火、痰、氣、血、虛」的相互因果。

突然視力異常 立即求醫

青少年常玩手機，缺乏運動，導致氣血運行不暢，氣滯血瘀，長時間缺乏運動則瘀熱互結；嗜吃零食、高脂高膽固醇炸物、肥甘厚膩，過飽積滯，以致痰濕鬱結；考試功課繁重壓力大，憂思惱怒，致肝氣鬱結；捱夜失眠少睡，陰精虧損；若有酒醉毒品等壞習慣，酒濕積毒，濕毒內壅。以上種種令陰陽 「超」失衡，就算有營養食物、維他命、補品，也不能好好吸收調養身體。皆因體內痰瘀壅塞、瘀熱生風、痰熱內擾化風、氣血虧虛生風；腎精虧虛，陰精虧損，陽氣無根；肝陽暴張，氣亂氣逆，以致 「急驟風證」，卒暴卒厥。

腦中風，不是年長才會發生，預防是從生活習慣上堅決改變「風、火、痰、氣、血、虛」的相互因果：

1. 定期監察：留意血壓、血脂、血糖水平，並諮詢醫護專業意見

2. 健康檢查：兒童及青少年患有高血脂、高膽固醇或高血壓，以及40歲以上人士，應每年定期接受頸動脈超音波、腦部磁力共振與全身健康檢查

3. 定時覆診：青少年如患有癌症、偏頭痛、鐮狀細胞性貧血、服食避孕藥或激素治療、吸食毒品及嚴重感染應徵詢醫護及早治療，定期覆診

4. 8小時睡眠：研究指出青少年睡眠不足8小時，頸動脈內膜增厚，增加中風機率

5. 視力減退：突然一片黑暗模糊、影像缺損扭曲及單眼突然發生無痛性視力減退或喪失，立即求醫，眼中風是腦中風的先兆

6. 先天疾病：兒童患有先天性心臟病、先天抗凝血因子缺乏、血管病變、代謝異常、血小板低下症、肝臟疾病等，應及早求醫

7. 慢性病：要管理得宜，定期覆診，定時服藥，認知病程發展及警號

8. 飲食：宜清淡，多菜少肉，忌食肥甘厚膩，分量適宜，不宜過飽，減少鹽、糖、油的攝取

9. 運動：每星期中度活動約3小時以提高新陳代謝率、預防三高

10. 中西藥：長期服用抗血小板藥、抗凝血劑等，以及長期服用活血化瘀的中藥（如桃仁、三稜、莪朮、丹參等）應向中西醫查詢診治

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：王維茵（香港中文大學中醫學院校友會會員、註冊中醫）