星期日文學‧不是愛國，是愛美——三島由紀夫與他的最後思辯

愛國黑猩猩與東大全共鬥

紀錄片日文原名《三島由紀夫 vs 東大全共闘～50年目の真実～》，所謂全共鬥（闘），即「日本全學共鬥會議」的簡稱，源於日本戰後反美情緒高漲，加上其時日本學生反對貪腐的大學架構，各大學的學生紛紛罷課，繼而爆發連場學運，當中就以東大學生圍堵校園，佔領安田講堂並自劃解放區的激進事件最為轟動。其後政府武裝介入鎮壓校園，留守解放區的學生逐漸出現分歧，就在學運思潮陷入僵局之際，卻迎來一場意外的高潮——當時已是文壇巨星，並且高調發表大量右翼愛國言論、表明了尊皇護統立場的三島由紀夫，於一九六九年五月應邀來到東大，以單刀赴會的姿態出席一場公開辯論。

日本輿論初時估計，這將會是一場鴻門宴，觀乎信心十足的三島，似乎打算舌戰群儒，以其文采、魅力及堅定的愛國理念，說服一眾東大學生解散全共鬥，然而，一邊是年少氣盛的社運青年，另一邊卻是紅透半邊天、作風高調的愛國分子，這場充滿火藥味的辯論大會，最終或會演變成大打出手的流血事件——而嗜血的媒體當時亦已厭倦了進入膠着狀態的零碎學運紛爭，這是他們最渴望看到的畫面。畢竟三島由紀夫已練就一身結實肌肉，還自導自演了幾部渲染暴力美學的電影，被一眾左翼學生諷刺為有裸露癖的愛國黑猩猩。

結果卻令當時塞滿了東大講堂的傳媒大跌眼鏡，辯論過程激烈但意外和平，針鋒相對繼而動武的混亂場面未有如期出現，雙方反而即興隨意，從政治、文學、哲學以至對美學的追求，天南地北無所不談，甚至談笑風生。最終，三島全身而退，只不過誰都沒想到，約一年之後，日本各大學府的抗爭事件相繼落幕，漣漪漸平，卻在一九七○年十一月，三島率領自己發起的愛國組織盾之會，以武犯禁闖入自衛隊軍營，公開表述一番愛國宣言，便毅然切腹自盡。

天皇的神聖之美

紀錄片主要輯錄了三島與幾位東大學生的辯論，儘管外界覺得（亦是媒體炒作這場辯論的策略）雙方政見懸殊，但三島其實從一開始便擺出「我不是與你們為敵」的姿態，甚至一再強調自己並不反對暴力，也不反對任何激進行動。如今看來，當時三島應已計劃不久之後進行一場更激進的死諫，他與東大全共鬥的辯論，其實更似一場預演，或是自我解畫。旗幟鮮明的愛國主義者，為何最後卻選擇以騎劫軍營、奪權策反的自殺式行為，終結自己一生？如三島在講台上的發言，其實他認為自己跟佔領校園的左翼學生們只是立場有異，但理念是一致的，因為他擁戴的從來不是日本政府，不是這個國家，而是日本天皇。應該說，也不是當時的昭和天皇，而是「天皇」這個身分的神聖性。三島提到，儘管他來到東大激辯，但彼此並非敵人。不思振作的貪腐政權、有辱日本民族精神的親美派系，這些才是污衊天皇神聖性的真正敵人。所以他跟反美、反政府、反制度的東大全共鬥並非不能求同存異，而他追求的理想社會，跟同場千人憧憬的民主自由都一樣——除了在他的世界裏，抬頭有天皇的存在。但反過來說，他認為只有承認天皇的神聖性，理想的日本社會才得以長久維繫。

事實上，整場辯論就在三島由紀夫的「天皇中心論」被打住，無法繼續討論下去，甚至讓在場學生語塞和鼓譟。儘管三島有着出色的辯才，對談之間亦流露了令人佩服的器量，但他的愛國觀點實在曲高和寡，而且教人無言以對。作為成就僅次於川端康成，於一九六○年代最有力問鼎諾貝爾文學獎的日本戰後作家代表，三島成名後多次提出令人嘩然的言論，譬如最著名的《文化防衛論》。他認為戰後日本民族精神散渙，以致被西方社會箝制，戰敗只是客觀現實，卻有着更精神層面的創傷，就是日本天皇被迫發表《人間宣言》，放棄神格，承認自己只是普通凡人。對三島由紀夫來說，這是日本戰後的精神性崩潰所在。同期發表的小說《英靈之聲》，便講述二戰時期的神風突擊隊烈士，死後化作幽靈痛斥天皇昏庸。只有重建天皇神格，以此作為一致仰望的目標，日本才能振興復國。

由此可見，三島所推崇的愛國論，並不是對威權的盲目膜拜，而是出於對日本天皇的愛與恨，對天皇神聖性的執著，甚至是一種既複雜而又無比真誠的情感。關於這一點，在紀錄片的訪談以至三島由紀夫的小說裏都有提過。系出名門的三島由紀夫，從小就在貴族學校讀書，而且成績優異，有一年獲日本天皇親自嘉許，頒贈了一隻手表。三島本人應該相當重視這一次近距離與天皇接觸的經歷，還一直記在心裏，覺得是人生最重要的一次神聖見證。因為在其遺作《豐饒之海》第一部《春雪》便有類似描述，故事主角松枝清顯跟三島一樣生於書香世家，而且小時候見過天皇，天皇在清顯頭上摸了一下，像受洗的儀式，也成為這部輪迴四世的長篇小說的開端。

而另外一點，就是相對於天皇的不凡神格，三島從小便對自己的身體和外形感到自卑。如今看到三島由紀夫的照片，幾乎都是他中年過後不斷健身，練就體格魁梧如希臘男體雕像的健美身材，但學生時代的三島則顯得陰柔孱弱得多，而且跟他後來變得高調、自戀、健談，總是有一群「迷弟」前呼後擁的形象相比，年輕時的他並非那種讓人印象深刻的風頭人物，在學生團體合照裏甚至站在後排。而更關鍵的是，體格軟弱的少年時代，最終變成了三島由紀夫的畢生污點，因為他在二戰期間兩度服兵役都因為健康問題被強制退伍。後來在訪問中他就強調，自己是被軍醫誤診所累，所以無法上戰場，可見相當介懷。總而言之，當初三島無法如願以償成為一名為國捐軀、彰顯愛國情操的男子漢，尤其日本戰敗之後，許多軍人因為天王「失格」而悲憤絕望，不堪受辱而切腹自殺，三島卻連殉國的機會都沒有，反而像逃兵一樣繼續生活。這可能促使了他成名之後急於改變形象，瘋狂健身，以一名能文能武、愛國立場鮮明的明星作家自居，並且自行組織愛國團體，自願加入自衛隊受訓，徹底抹除過去的醜態。

被視為三島「最後告白」的雜文集《太陽與鐵》裏，便解釋了三島自己對美的追求。太陽是神聖之美，象徵了他對天皇神格的極致崇拜，而鋼鐵般的身體是凡人極致之美。事實上，三島不是愛國，而是迷戀神聖、極致之美，他愛的是美。明顯看得出三島這種偏執的作品，可能是最能連結其壯烈自殺的成名作《金閣寺》。

從《潮騷》少年到

金剛不壞的《金閣寺》

在三島由紀夫的著名小說《金閣寺》裏，其實便借用了僧侶燒寺這件歷史事件，表達了他自己想通過死亡獲得極致之美的念頭。主角不是因為憎厭金閣寺而要將它摧毁，剛好相反，他是認定了金閣寺本身就是完美的，但它的存在只會被庸俗之人親近，把它污損。唯有將金閣寺燒毁，讓現實中的它不再存在，就會剩下心目中那個最完美的形象，而它的神聖之美此後金剛不壞。或者，金閣寺就隱喻了戰後失去神格的天皇，或變成庸俗的國家。當金閣寺被摧毁，金閣寺才能回復它本身極致的神聖之美。正如三島堅信天皇那不可被污損的神聖性／神格，是一種精神支柱，是美的極致。

然而諷刺的是，小說提到故事主人公本身想在燒寺之後自殺，但最後貪生怕死，選擇苟且生活下去。這彷彿也是三島留給自己一個漫長的伏筆。《金閣寺》寫在三島從年輕作家走向中年之際，某程度反映了其心路歷程，及政治思想上的偏執覺悟：只有通過毁滅才能重新獲得昔日的神聖性。三島前兩年還在書寫唯美避世的戰後鄉土愛情故事《潮騷》，但過去他自己的陰柔軟弱，像《潮騷》男主角一樣與世無爭，追求浪漫與長久安穩的自己，便隨着金閣寺的焚毁而死去。繼續生活下去的人，是從柔弱少年變成作風高調、性情剛烈偏激的愛國黑猩猩，即是那個為後世所熟悉，惹人非議的三島由紀夫。

成名之後的三島，不但積極寫作，同時還寫政治評論、做電影編劇、演員、練劍道、健身習武、組黨結羽，流露明星身段，還不斷展示堅硬如鐵的肉體，甚至被揶揄太愛出風頭。對他來說，那天出席東大全共鬥的辯論，或是一場公開的政治騷，是博取輿論關注的表演舞台。從紀錄片裏可以察見端倪，因為三島很在意傳媒的位置和鏡頭方向——像那張非常經典的照片，既突顯了三島粗壯的手臂，同時又從容面對台下千夫所指。他的高調和談笑自若，可能就是準備在天皇沒落、軍國主義歸於平淡的新時代來臨前夕，以最極致形式擁抱心目中金剛不壞的金閣寺。

源於親近的敵對

整部紀錄片最令人難忘的激辯，莫過於當年帶着孩子走上演講台的芥正彥。三島認為全共鬥罷課堵路只是呈一時之快，若要長久持續和真正改變社會，便只有回歸制度。當然，他指的制度不是威權，終極所指是天皇的神聖性。但芥正彥是一名相當敏銳，同時非常熟悉三島由紀夫的辯論者。他隨即反問三島，還一語道破了對方並非關心如何長久持續，因為在三島的作品裏，也總是迷戀着燒毁金閣寺那一瞬間的高潮。高潮即是美的極致，美即一瞬間毁滅。儘管全共鬥的革命精神是各自表述，但某程度上比任何愛國論述都更貼近三島由紀夫的死亡美學。當時三島只是笑着抽煙，沒有正面回答。

最了解三島的人，結果還是他的敵人。而紀錄片裏的芥正彥，不禁讓人聯想到曾跟三島由紀夫有過一面之緣，甚至被三島敵視的太宰治。在《太陽與鐵》裏，三島由紀夫便憶述了他與太宰治的一場對話。其實兩人先後就讀東京帝國大學，論資排輩算是同門師兄弟。當時已在文壇享負盛名的太宰治，經常呼朋喚友花天酒地，年輕時的三島由紀夫一腔熱血，當面指斥比自己年長十六歲的太宰治欺世盜名，而且文風頹敗，是日本文壇的恥辱。但太宰治不為所動，反而說：「儘管你這樣說，但你還是來找我了。所以還是喜歡我吧，對不對？」

如果真是全盤否定、鄙視，為何又會主動前來見面？要是前來見面，其實就代表了認同。或許太宰治一眼看穿了總是口不對心，往後變得判若兩人，卻一生都充滿矛盾的三島由紀夫，而某程度上更解釋了三島由紀夫參與全共鬥辯論的真正原因，不是「勸降」也不是因為左右翼政見分歧而對立，而實際上是關係親密大於敵對。

而三島由紀夫是否真的那麼討厭太宰治呢？至少太宰治覺得不是，而後來大江健三郎亦相信不是，甚至點出兩人有着某些相似之處。譬如，就作品而論，三島的行文風格就跟太宰治有點相似，慣以警句代替具體描寫，結論是，文人多大話，作品卻很誠實。作為後輩的三島，文體上是深受太宰治的影響，甚至很迷戀太宰治。三島由紀夫會在晚年的《太陽與鐵》裏特意提起太宰治，也是有原因的。如三島所承認，「他是刻意把我想隱藏的部分暴露出來的那種類型的作家」，况且不是常說「愛國主義是無賴最後的庇護所」嗎？一個日本戰後無賴派作家代表，另一個是日本最激進的愛國主義作家，三島和太宰治就是有些親近。當然，最親近和巧合的地方，是通過自殺來追求不能抵達的美。

輪迴與切腹

應邀出席東大全共鬥之際，三島由紀夫正在執筆遺作《豐饒之海》的最後一部《天人五衰》。小說分為四部，以本多繁邦漫長地老去的一生，見證松枝清顯四度轉世的短暫生命，也彷彿是三島由紀夫所有創作母題的總結。《春雪》是延續《潮騷》的青春愛情，《奔馬》是激進右翼社運，《曉寺》是神話與同性戀，《天人五衰》則是對輪迴與死亡的疑問。輪迴是否存在，死亡又是否解脫，對神聖之美的憧憬，是真理還是妄執？是永遠年輕，還是愚昧的錯覺？三島最終以簡短空虛的結局，為這部長篇巨著收筆，隨即就在完成作品那天早上，寄出稿件，然後發動一場毫無意義的政變，選擇切腹自殺，終結自己的生命。但三島死得一點都不美，因為美是一瞬間的，那天卻十分漫長。為三島介錯的人幾度失手，最終相信他是在狼狽、難堪與極度痛楚之中，驗證了極致之美的不可能。

四十年後，芥正彥仍然在世，於紀錄片中憶述當年自己問三島由紀夫借了兩根煙，三島則向他借了火，可惜翌年三島自殺離世，他再沒有機會歸還，往事終究如煙。

文•紅眼

美術•劉若基

編輯•關曉陽

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